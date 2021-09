FILE PHOTO: German Chancellor Angela Merkel leaves the plenary hall of the lower house of Parliament, or Bundestag, during one of the last sessions before the federal elections in Berlin, Germany, September 7, 2021. REUTERS/Michele Tantussi TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo

Η Μέρκελ, το Βαρώσι, η ανθοδέσμη και το μολύβι της Καγκελαρίας Θα σας πάω σήμερα στο Βερολίνο, στο ξενοδοχείο Intercontinental, όπου χθες έλαβε χώρα σύναξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για να αποχαιρετήσουν κυρίως την Άνγκελα Μέρκελ. Ήταν εκεί οι πάντες από τον φοβερό και τρομερό Σόϊμπλε, τον Ντόναλντ Ντουσκ, τον Βέμπερ, ήταν επίσης εκεί και οι «δικοί» μας ευρωβουλευτές, δηλαδή οι ευρωβουλευτές της ΝΔ. Η κυρία Μέρκελ ντυμένη στα μπλε, έφθασε καταχειροκροτούμενη, έκανε μια ομιλία, που η αλήθεια είναι ότι δεν άρεσε σε πολλούς, αφού στην ουσία τάχθηκε, επέμεινε στην σκληρή οικονομική γραμμή, αφού τάχθηκε εμμέσως πλην σαφώς εναντίον των ευρωομολόγων, λέγοντας μάλιστα ότι «ο μηχανισμός που χρησιμοποιήσαμε για το Ταμείο Ανάκαμψης δεν πρέπει να γίνει ρουτίνα». Σε λίγες ημέρες όμως φεύγει από την Καγκελαρία και θα δούμε τι θα πει ο διάδοχός της, όχι στο κόμμα αλλά στην Καγκελαρία. Κρεγκ Γουίτλοκ – «Οι ΗΠΑ δαπάνησαν στο Αφγανιστάν περισσότερα χρήματα από όσα στο Σχέδιο Μάρσαλ» Σε κάποια στιγμή ενώ μιλούσε της έπεσε το μολύβι. Υπήρξε αμηχανία στην αίθουσα, η ίδια περίμενε κάποιος να πήγαινε να το σηκώσει, αλλά ουδείς βρέθηκε, κανείς δεν ήθελε να σηκωθεί από τη θέση του και στο τέλος της ομιλίας της το σήκωσε η ίδια, κάπως δυσαρεστημένη. Ενώ ένα παρόμοιο περιστατικό μ ένα στυλό που της έπεσε σε μια ομιλία της και που συνέβη πριν από τρία χρόνια τότε βρέθηκαν καμιά πενηνταριά πρόθυμοι να το σηκώσουν και να της το παραδώσουν. *** Για την Ελλάδα η κυρία Μέρκελ δεν είπε τίποτα, πέραν των προχθεσινών αποκαλύψεων ότι ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της όταν σχεδίαζαν εκεί στο Βερολίνο τα μνημόνια. Αναφέρθηκε όμως αυτή τη φορά για την Κύπρο και βεβαίως για την Τουρκία. Έως την τελευταία στιγμή παραμονής της στην Καγκελαρία η κυρία Μέρκελ θα την απασχολεί το προσφυγικό, θα ενδιαφέρεται για την Τουρκία που έχει μαζέψει, όπως είπε, 4,5 εκατ. Σύρους πρόσφυγες και 1,5 Αφγανούς και ότι πρέπει να της δοθούν περισσότερα χρήματα για να τους κρατήσει στην Τουρκία. Δεν παρέλειψε ωστόσο να πει ότι η Τουρκία καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναφέρθηκε αναλυτικά για τις παράνομες ενέργειές της που έκανε στα Βαρώσια και εξακολουθεί να κάνει στην Κύπρο και στην ΝΑ Μεσόγειο, αλλά το ξαναγύρισε στο προσφυγικό λέγοντας ότι πρέπει να βοηθηθεί η Τουρκία. Οπως έλεγαν στο Βερολίνο, σε λίγο η κυρία Μέρκελ εγκαταλείπει την εξουσία, ίσως να μην έχει και τόση σημασία αυτά που λέει σήμερα, στην Ημερίδα του ΕΛΚ για το μέλλον των Χριστιανοδημοκρατών. *** Δεν ξέρω ποιους και αν κάποιους συγκίνησε η κυρία Μέρκελ στον τελευταίο λόγο της προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αλλά σίγουρα τον κ. Βέμπερ τον συγκίνησε. Έτσι, την πλησίασε και της πρόσφερε μια ωραία πολύχρωμη ανθοδέσμη με την κυρία Μέρκελ να δείχνει ενθουσιασμένη. *** Ο ηγούμενος και ο… προηγούμενος Υπάρχει μια παροιμία, την οποία δεν ξέρω εάν την χρησιμοποιούν και οι Γερμανοί: «Για να γίνεις ηγούμενος πρέπει να σε θέλει και ο προηγούμενος». Γιατί σας τα λέω αυτά; Επειδή ο Armin LASCHET πρόεδρος του CDU και φερόμενος ως διάδοχος της κυρίας Μέρκελ που μίλησε κατόπιν, μίλησε σαν την… Μέρκελ. Τον ρώτησε η ευρωβουλευτής της ΝΔ Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου αν θα συνεχίσει την πολιτική της Μέρκελ στο θέμα της Τουρκίας και είπε ότι η σχέση μας με τον Ερντογάν είναι δύσκολη. Αλλά πολύ εκτιμά το γεγονός ότι η Ελλάδα φυλάει σύνορα Ευρώπης και παρά τα προβλήματα με Κύπρο, εργαλειοποίηση προσφυγικού και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει τον διάλογο με την Τουρκία. Δηλαδή τα ίδια που είπε η Μέρκελ αλλά σε πιο ζεστό-προεκλογικό τόνο. *** Τι θυμάται ο Σαμαράς από την Μέρκελ Τώρα που φεύγει λοιπόν η Μέρκελ ρώτησα τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να μου διηγηθεί αυτό που θυμάται περισσότερο από τη συνεργασία μαζί της. Μου αποκάλυψε λοιπόν ότι στο ταξίδι που πραγματοποίησε τον Αύγουστο του 2012 στο Βερολίνο η Μέρκελ του πρότεινε Grexit, σχέδιο που ο ίδιος απέρριψε αμέσως. Ήταν μια λύση προσωρινού Grexit που πρότεινε χωρίς περιστροφές η Μέρκελ, κατά τη διάρκεια της ιδιαίτερης συνομιλίας που είχαν την οποία κ. Σαμαράς την απέρριψε, λέγοντάς της: «Αυτή την κουβέντα δεν την κάνουμε, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτώ να βγει η Ελλάδα από το ευρώ, ξέχασέ το». *** Το go back madame Merkel Όσον αφορά τις σχέσεις του Αλέξη Τσίπρα με την Ανγκελα Μέρκελ ποιος αλήθεια ξεχνά το περιβόητο «go back madame Merkel» που είπε το 2014 και εν συνεχεία όταν ο κ. Τσίπρας έγινε Πρωθυπουργός το «go back» έγινε «welcome Angela» και όταν την υποδέχθηκε στο Μαξίμου την χαρακτήρισε ως μια προσωπικότητα που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στα πράγματα της Ευρώπης. *** Η γη της Κρήτης αγκάλιασε τον Μίκη Στην γη της Κρήτης, όπως άλλωστε ο ίδιος το επιθυμούσε επέστρεψε ο Μίκης Θεοδωράκης. Μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης και με τραγούδια του παγκόσμιου Ελληνα, έγινε η κηδεία του από το νεκροταφείο στον Γαλατά Χανίων. Ο Μίκης επιθυμούσε διακαώς να ταφεί στα αγαπημένα του κρητικά χώματα. Στον Γαλατά Χανίων, δίπλα στον πατέρα του και τον αδερφό του. Ο Μίκης τα είχε σκεφτεί όλα, τα είχε περιγράψει και έτσι έγιναν. Όπως είχε αναφέρει ποιητικά ο ίδιος, τώρα θα βρίσκεται ανάμεσα στις «λεμονιές και τις πορτοκαλιές της Κρήτης» που τόσο πολύ αγάπησε και αγαπήθηκε. Οι στιγμές ήταν μοναδικές, καθώς πάνω από τον τάφο του Μίκη, την ώρα της ταφής, μικροί και μεγάλοι τραγούδησαν μεγάλες επιτυχίες του κορυφαίου δημιουργού, όπως την Άρνηση, ριζίτικα τραγούδια και τη μελωδία του Ζορμπά. Η αντιπρόεδρος της Σερβίας έριξε στον τάφο του εκλιπόντος μια «χούφτα» σερβικής γης. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη, Μαργαρίτα τραγούδησε το «Παλληκάρι», που είχε πρωτοτραγουδήσει ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης σε μουσική του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη. Στον χώρο μπροστά από τον ναό είχαν παραταχθεί -φορώντας παραδοσιακές στολές της Κρήτης- μέλη πολιτιστικών και παραδοσιακών συλλόγων, ενώ κατά την πορεία προς τον ναό φοιτητές τραγουδούσαν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Ρίγη συγκίνησης δημιούργησε η στιγμή που το φέρετρο πέρασε ανάμεσα σε 96 βρακοφόρους, όσα και τα χρόνια του μεγάλου μουσικοσυνθέτη. *** Η δωρεά της Προεδρίας της Δημοκρατίας Όταν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, την ώρα των μεγάλων πυρκαγιών τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκιδόνος και συναντήθηκε με τους εθελοντές πυροσβέστες- πυροφύλακες του Άλσους. Θέλησε να συμβάλει στις προσπάθειες που κάνουν ώστε να ενισχύσει τη σημαντική δράση τους. Χθες η Προεδρία της Δημοκρατίας παρέδωσε (δωρίζοντας) επιχειρησιακό εξοπλισμό πυροσβεστικό και διασωστικό, απαραίτητο για τις δράσεις των Εθελοντών. Εδώ θέλω να σημειώσω και τούτα. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Προεδρία της Δημοκρατίας κάνει δωρεές, τις οποίες όμως αποφεύγει να ανακοινώσει. Για παράδειγμα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενισχύει πολλές φορές οικονομικά άπορες οικογένειες, αλλά και ανθρωπιστικές δράσεις, όπως την «Κουζίνα ο Αλλος Άνθρωπος» που διανέμει φαγητό στους απόρους. *** Είναι σαν να πέφτει στο γκρεμό ένα λεωφορείο την ημέρα Ο κορωνοϊός και η μετάλλαξή του «Δέλτα» συνεχίζει να απλώνεται και ο καθηγητής Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, όπως και πολλά μέλη της Επιτροπής δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους κυρίως επειδή οι ανεμβολίαστοι παραμένουν πολλοί: «Η πιθανότητα να μολυνθεί από κορωνοϊό ένας εμβολιασμένος είναι πολύ μικρότερη σε σύγκριση με έναν ανεμβολίαστο», τόνισε ο κ. Βασιλακόπουλος υπογραμμίζοντας πως -με βάση της εξέλιξη των κρουσμάτων- «αν δεν υπήρχε το εμβόλιο θα είχαμε σήμερα 200-250 νεκρούς τη μέρα». Εκείνο που έκανε αίσθηση είναι ο προβληματισμός που εξέφρασε για τον αριθμό των 30-35 νεκρών από τον κορωνοϊό την ημέρα, λέγοντας: «Είναι σαν να πέφτει στον γκρεμό κάθε μέρα ένα λεωφορείο που εκτελεί τη διαδρομή Αθήνα -Θεσσαλονίκη». Πάντως παλαιότερα όταν οι νεκροί ξεπερνούσαν την ημέρα τους 100 οι ειδικοί έλεγαν ότι είναι σαν να πέφτει ένα αεροπλάνο κάθε μέρα. Σήμερα με την μετάλλαξη «Δέλτα»‘ και με τόσους ανεμβολίαστους εκδίδουν περισσότερα από ένα πιστοποιητικό θανάτου την ώρα. *** Οι πέντε ανεμβολιαστοι βουλευτές Σας έχω νέα για τους πέντε εναπομείναντες ανεμβολίαστους βουλευτές. Επειδή μεσολαβούν λόγοι προσωπικών δεδομένων και δεν μπορώ να αναφέρω ονόματα, θα προσπαθήσω όμως να τους περιγράψω. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι ένας (χωρίς να προσδιορίζω φύλο) ανήκει σε μεγάλο κόμμα, αλλά οι υπόλοιποι δεν ανήκουν όλοι στο κόμμα του οποίου ο αρχηγός αρνείται να εμβολιαστεί. Υπάρχει ένας βουλευτής άλλου κόμματος που δεν εμβολιάζεται, όσο κι αν ορισμένοι επιχείρησαν να τον πείσουν. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω σε ποιο κόμμα είναι, αλλά η πλειοψηφία των κομμάτων έχουν τους βουλευτές τους 100% εμβολιασμένους. Αυτούς τους πέντε (ο ένας προβάλλει λόγου υγείας) που δεν εμβολιάζονται θα τους δείτε λίαν συντόμως να παρουσιάζουν δύο φορές την εβδομάδα μοριακό τεστ για να μετέχουν στις συνεδριάσεις της Βουλής δια ζώσης.