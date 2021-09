Απίστευτο κι όμως αληθινό – Η Τσέλσι έκλεισε τον Σαούλ στο παρά… δύο

Χρειάστηκε να περάσει από χίλια κύματα. Από το στάδιο του «έχει τελειώσει οριστικά», μέχρι και από αυτό του «η μεταγραφή ναυαγεί». Ωστόσο ο Σαούλ Νίγκεθ είναι ποδοσφαιριστής της Τσέλσι με κάθε επισημότητα!

Παρότι το ντόμινο μεταξύ Σαούλ, Γκριεζμάν και Ντε Γιόνγκ φάνηκε να… ναυαγεί οριστικά, οι τρεις μεταγραφές κλείνουν κανονικά. Και πρώτη από όλες, αυτή του Ισπανού μεσοεπιθετικού στην Τσέλσι.

Όπως ανακοίνωσαν οι «μπλε», ο Σαούλ θα αγωνιστεί ως δανεικός από την Ατλέτικο για τη σεζόν αυτήν, με τους Ροχιμπλάνκος να βάζουν στα ταμεία τους το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ παράλληλα τοποθετήθηκε και μία ρήτρα 35 εκατομμυρίων.

We’re delighted to welcome @saulniguez to the club on a season-long loan! ✍️#HolaSaul 🇪🇸

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 31, 2021