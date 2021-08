Αφγανιστάν – Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με ρουκέτες στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Μαίνεται η ένταση στο Αφγανιστάν μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν. Η ατμόσφαιρα παραμένει τεταμένη και εκατομμύρια Αφγανοί αγωνιούν για το μέλλον τους. Μετά τη διπλή τρομοκρατική επίθεση της 26ης Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, με πάνω από 180 νεκρούς, η φρίκη επέστρεψε στην πρωτεύουσα της Ασιατικής χώρας.

Το πρωί της Δευτέρας (23/8) ρουκέτες με στόχο το αεροδρόμιο έπεσαν «βροχή». Ωστόσο, αναχαιτίστηκαν από το αμερικανικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας που είναι εγκατεστημένο εκεί, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Λίγες ώρες αργότερα, η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, όπως ανέφερε το συνδεόμενο με τους τζιχαντιστές Nasher News said στο κανάλι του στο Telegram.

«Με την χάρη του Παντοδύναμου Θεού, οι στρατιώτες του Χαλιφάτου στόχευσαν το Διεθνές Αεροδρόμιο της Καμπούλ με έξι πυραύλους Katyusha», αναφέρεται στην ανακοίνωση, υπογραμμίζει το Reuters.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, ανέφερε πως εκτοξεύθηκαν ως και πέντε ρουκέτες, ωστόσο σημείωσε ότι δεν είναι σαφές ακόμη εάν καταρρίφθηκαν όλες. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τις πρώτες πληροφορίες δεν υπήρξαν θύματα στις τάξεις του στρατού των ΗΠΑ, αλλά αυτή η πληροφορία δεν είναι οριστική ακόμη.

Λίγα λεπτά μετά την εκτόξευση των ρουκετών, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Τζεν Ψάκι, εξέδωσε μια σύντομη δήλωση, με την οποία επιβεβαίωσε την επίθεση. Τόνισε, δε, πως οι επιχειρήσεις στο αεροδρόμιο συνεχίζονται «αδιάκοπα».

«Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας και ο Αρχηγός του Επιτελείου ενημέρωσαν τον Πρόεδρο για την επίθεση με ρουκέτες στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι. Ο πρόεδρος ενημερώθηκε ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται αδιάκοπα», τόνισε.

Σημειώνεται πως η αποχώρηση των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων από το Αφγανιστάν, έπειτα από 20 χρόνια πολέμου, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου, με τη διαδικασία να «τρέχει» με ταχύτατους ρυθμούς υπό τον φόβο πάντα νέων τρομοκρατικών επιθέσεων στην περιοχή.

Anti-missile defenses intercepted as many as five rockets that were fired at Kabul’s airport, as the United States rushed to complete its withdrawal from Afghanistan to end its longest war https://t.co/Nq6Zs5MyxM pic.twitter.com/RI8uh9uMUS

— Reuters (@Reuters) August 30, 2021