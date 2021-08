Στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ με drone κατά οχήματος που μετέφερε «πολλούς βομβιστές αυτοκτονίας» του Ισλαμικού Κράτους στο Αφγανιστάν ανακοίνωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Όπως ανέφεραν στόχος ήταν να μην προλάβουν να πραγματοποιήσουν σχεδιαζόμενη από το ISIS-K νέα επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Νωρίτερα είχαν προειδοποιήσει ότι αναμένουν τρομοκρατική επίθεση τις επόμενες 36 ώρες.

“Είμαστε βέβαιοι ότι πλήξαμε τον στόχο. Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ αμάχων. Οι εκρήξεις από το αυτοκίνητό που ακολούθησαν υποδηλώνουν την παρουσία σημαντικής ποσότητας εκρηκτικών σε αυτό”, δήλωσε αξιωματούχος του στρατού στο CBS.

Σε παρόμοια δήλωση ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, ανέφερε ότι η επίθεση είχε στόχο βομβιστή αυτοκτονίας που κινούνταν σε όχημα κατευθυνόμενος στο αεροδρόμιο της Καμπούλ όπου και θα χτυπούσε.

Βίντεο μετά την επίθεση

US defense official: “Multiple suicide bombers inside the vehicle,” struck by US drone today in #Kabul. “Significant explosives in vehicle led to secondary explosions.” Bombers belonged to #ISIS-K and were en route to Kabul Airport. pic.twitter.com/l7bqAMPpPP — دودول طلا (@LievanTem) August 29, 2021

Αρχικά αυτόπτες μάρτυρες είχαν μιλήσει για έκρηξη από ρουκέτα η οποία έπληξε κατοικία κοντά στο αεροδρόμιο, ωστόσο παραμένει ασαφές κατά πόσο πρόκειται για το ίδιο ή διαφορετικά περιστατικά.

Νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο 1TV ανέφερε ότι ένα παιδί σκοτώθηκε και τρία άτομα τραυματίστηκαν κατά την έκρηξη στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν. Άλλες πηγές κάνουν λόγο για δύο νεκρούς και τρεις τραυματίες.

Details:

Primary Reports: Two people were killed and three others were injured when a rocket hit a residential house in Kabul’s 11th security district.

Witnesses say children and women are among the victims. pic.twitter.com/IUw7LBiS2z — Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 29, 2021

Βίντεο από το σημείο λίγο μετά την έκρηξη δείχνουν μαύρους καπνούς να βγαίνουν από κτίρια.

Updates: A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s — Shafi Karimi (@karimi_shafi) August 29, 2021

ΗΠΑ: Στην τιμητική εκδήλωση για τους 13 νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες ο Μπάιντεν

Σήμερα ήταν μία ιδιαίτερα φορτισμένη ημέρα για τις ΗΠΑ, καθώς μεταφέρθηκαν οι σοροί των 13 Αμερικανών στρατιωτών, οι οποίοι «δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος να πεθάνουν», όπως λένε πολλοί στην Αμερική.

Ο Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του Τζιλ ταξίδεψαν στο Ντόβερ για να τιμήσουν τους 13 Αμερικανούς στρατιώτες

Στην τελετή ακουγόταν θρήνοι, ενώ μια γυναίκα κατέρρευσε καθώς οι σοροί απομακρύνθηκαν προκειμένου να μεταφερθούν σε μια εγκατάσταση όπου θα υποβληθούν σε ταυτοποίηση και νεκροτομή.

Το Πεντάγωνο έδωσε το απόγευμα του Σαββάτου στη δημοσιότητα τα στοιχεία των 13 θυμάτων της επίθεσης. Οι πέντε από αυτούς ήταν μόλις 20 ετών, γεννήθηκαν δηλαδή την ίδια χρονιά που ξεκίνησε ο πιο μακροχρόνιος πόλεμος των ΗΠΑ, το 2001.

Η ιστορία μιας 23χρονης στρατιωτίνας έχει επίσης προκαλέσει μεγάλη συγκίνηση στη χώρα, αφού μόλις μία εβδομάδα πριν πέσει νεκρή είχε φωτογραφηθεί με ένα μωρό στην αγκαλιά της, κατά τη διάρκεια της χαοτικής επιχείρησης εκκένωσης της Καμπούλ.

Με το βλέμμα στις 31 Αυγούστου

Όλο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην προθεσμία της 31ης Αυγούστου. Οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει ήδη και για άλλες επιθέσεις, καθώς περιμένουν και νέα τρομοκρατικά χτυπήματα. Η προσπάθεια εκκένωσης συνεχίζεται με στόχο να απομακρυνθούν όλοι οι Αμερικανοί και μαζί τους όσοι Αφγανοί πολίτες καταφέρουν να επιβιβαστούν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ΗΠΑ, της Βρετανίας και άλλων χωρών οι Ταλιμπάν έχουν δεσμευτεί ότι όλοι οι ξένοι πολίτες και οι Αφγανοί που διαθέτουν εξουσιοδότηση ταξιδιού από κάποια άλλη χώρα θα διευκολυνθούν στο να αποχωρήσουν. Οι χώρες που υπογράφουν τη δήλωση σημειώνουν ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν τα απαραίτητα έγγραφα στους Αφγανούς πολίτες που μένουν πίσω, και έχουν συνεργαστεί μαζί τους.

Η επόμενη μέρα στο Αφγανιστάν

Σε πολιτικό επίπεδο η Τετάρτη θεωρείται ακόμα μία δύσκολη μέρα, καθώς αρχίζει επίσημα μία νέα εποχή. Οι Ταλιμπάν που δεν έχουν σχηματίσει ακόμα κυβέρνηση, θα πρέπει να το πράξουν χωρίς την παρουσία των δυτικών δυνάμεων, και θα φανεί κατά πόσο αυτή θα περιλαμβάνει και άλλες πολιτικές δυνάμεις όπως έχουν δεσμευτεί.

Οι δίαυλοι με τη Δύση παραμένουν ανοιχτοί και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας της Πρεσβείας στην Καμπούλ στο μέλλον εάν η συμπεριφορά και η στάση των Ταλιμπάν το επιτρέψουν.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα έχουν να αντιμετωπίσουν το αμέσως επόμενο διάστημα οι Ταλιμπάν θα είναι το πως θα βρουν πόρους προκειμένου να στηρίξουν οικονομικά τον κρατικό μηχανισμό και οι νέες συμμαχίες που θα επιδιώξουν να στήσουν.

Συνομιλία ΥΠΕΞ Κίνας και ΗΠΑ για το Αφγανιστάν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι και ο Αμερικανός ομόλογός του Άντονι Μπλίνκεν συζήτησαν την κατάσταση στο Αφγανιστάν αλλά και τις σινοαμερικανικές σχέσεις σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα, μετέδωσαν τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Ουάνγκ ανέφερε ότι είναι αναγκαίο όλες οι πλευρές να συνεργαστούν με τους Ταλιμπάν και «να τους καθοδηγήσουν με θετικό τρόπο», σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Κίνας.

«Σεβόμενες την εθνική κυριαρχία του Αφγανιστάν, οι ΗΠΑ θα πρέπει να κάνουν συγκεκριμένες ενέργειες για να το βοηθήσουν να καταπολεμήσει την τρομοκρατία και να σταματήσει τη βία, αντί να ακολουθούν μια πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών και να πολεμούν επιλεκτικά την τρομοκρατία», φέρεται να είπε ο Ουάνγκ στον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας