Αρκετές εκτοξεύσεις ρουκετών και εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί της Δευτέρας στην Καμπούλ -πιθανότατα με στόχο το αεροδρόμιο- μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, την επομένη της ανακοίνωσης από τον στρατό των ΗΠΑ ότι κατέστρεψε με αεροπορικό πλήγμα αυτοκίνητο φορτωμένο με εκρηκτικά στην αφγανική πρωτεύουσα.

Smoke is seen billowing near Kabul airport after several rockets were heard flying over the Afghan capital by @AFP staff Monday morning, a day after the US said it had destroyed a potential car bomb with an air strike. pic.twitter.com/8AqwTa5H7I

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ρουκέτες φέρεται να αναχαιτίστηκαν από αμερικανικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας, δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, τονίζοντας πως αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έλαβε.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, ανέφερε πως εκτοξεύθηκαν ως και πέντε ρουκέτες, ωστόσο σημείωσε ότι δεν είναι σαφές ακόμη εάν καταρρίφθηκαν όλες. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τις πρώτες πληροφορίες δεν υπήρξαν θύματα στις τάξεις του στρατού των ΗΠΑ, αλλά αυτή η πληροφορία δεν είναι οριστική ακόμη.

Σημειώνεται πως η αποχώρηση των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων από το Αφγανιστάν, έπειτα από 20 χρόνια πολέμου, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου, με τη διαδικασία να «τρέχει» με ταχύτατους ρυθμούς υπό τον φόβο πάντα νέων τρομοκρατικών επιθέσεων στην περιοχή.

Several rockets hit Kabul city Monday morning.

Eyewitnesses say the rockets were fired from a car in the Khairkhanah toward Kabul airport.

No details on casualties and damages yet.#ArianaNews pic.twitter.com/RFHvFzCPsN

— Ariana News (@ArianaNews_) August 30, 2021