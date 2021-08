Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο twitter, η δημοσιογράφος Shabnam Dawran κατήγγειλε ότι δεν της επετράπη να πάει στη δουλειά και ενώ στη συνέχεια δέχτηκε… προειδοποιήσεις.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε από την Miraqa Popal, επικεφαλής του αφγανικού ειδησεογραφικού καναλιού TOLO News, την Τετάρτη.

«Οι Ταλιμπάν δεν επέτρεψαν στην πρώην συνάδελφό μου εδώ στο @TOLOnews και γνωστή παρουσιάστρια της κρατικής @rtapashto Shabnam Dawran να έρθει τη δουλειά της σήμερα», έγραψε στο Twitter.

Taliban didn’t allow my ex-colleague here in @TOLOnews and famous anchor of the State-owned @rtapashto Shabnam Dawran to start her work today.

» Despite wearing a hijab & carrying correct ID, I was told by Taliban: The regime has changed. Go home»#Afghanistan #Talban pic.twitter.com/rXK7LWvddX

— Miraqa Popal (@MiraqaPopal) August 18, 2021