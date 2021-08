Μέλη των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ πυροβόλησαν στον αέρα στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ για να απωθήσουν εκατοντάδες πολίτες που έτρεχαν πάνω στον διάδρομο αποπροσγειώσεων, επιβεβαίωσε αμερικανός αξιωματούχος το πρωί της Δευτέρας, ενώ αυτόπτης μάρτυρας έκανε λόγο για ένα κορίτσι που ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου μέσα στο πανδαιμόνιο.

Διαβάστε επίσης: Ετσι θα κυβερνήσουν οι Ταλιμπάν – Σημαντική δήλωση για Τουρκία – Παρέμβαση Τραμπ

«Το πλήθος ήταν εκτός ελέγχου» δήλωσε ο αξιωματούχος αυτός στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, προσθέτοντας πως οι Αμερικανοί πεζοναύτες στους οποίους έχει ανατεθεί η φρούρηση του αεροδρομίου «πυροβόλησαν μόνο για να αποτρέψουν το χάος», καθώς ορισμένοι Αφγανοί πολίτες προσπάθησαν να μπουν σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

Χιλιάδες Αφγανοί έχουν συρρεύσει στο αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι στην απεγνωσμένη προσπάθειά τους να φύγουν από τη χώρα, καθώς οι ισλαμιστές αντάρτες Ταλιμπάν κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος της Καμπούλ.

Σχεδόν 6.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, φρουρούν το αεροδρόμιο μέσω του οποίου απομακρύνονται από το Αφγανιστάν μέλη διπλωματικών αντιπροσωπειών και πολίτες διαφόρων χωρών, καθώς και Αφγανοί εργαζόμενοι σε ξένες πρεσβείες.

Την πληροφορία ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ μετέδωσε νωρίτερα το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα.

«Έχω τρομοκρατηθεί. Πυροβόλησαν στον αέρα. Είδα ένα νεαρό κορίτσι να συνθλίβεται και να πεθαίνει» καθώς ποδοπατήθηκε από το πλήθος, είπε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Footage shows people crowding the airport tarmac in Kabul after the Taliban entered the Afghan capital. https://t.co/zyaDykV2Ey pic.twitter.com/esjNeK9nwu

NOW – Chaos at #Kabul airport: Hundreds want to leave Afghanistan and are panicking. Gunshots can be heard.pic.twitter.com/JW1jHRgcIq

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) August 15, 2021