Ο εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου των Ταλιμπάν Μοχάμαντ Ναΐμ διαβεβαίωσε ότι καμιά διπλωματική εγκατάσταση και κανένα διπλωματικό σώμα δεν έγινε στόχος, καθώς και ότι το φονταμενταλιστικό κίνημα εγγυάται την ασφάλεια των ξένων και των διπλωματικών αποστολών.

Οι ισλαμιστές βρίσκονται πρακτικά στο τελικό στάδιο της ανακατάληψης της εξουσίας στη χώρα, δυο δεκαετίες μετά την ανατροπή τους με την εισβολή διεθνούς στρατιωτικού συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Για τον Μοχάμαντ Ναΐμ, η απόδραση του κ. Γάνι ήταν απρόσμενη, «δεν την περίμεναν ούτε καν αυτοί που βρίσκονται πιο κοντά του».

«Επιτύχαμε αυτό που επιδιώκαμε, ελευθερία για τη χώρα μας και ανεξαρτησία για τον λαό μας», υποστήριξε, στέλνοντας μήνυμα στην Ουάσιγκτον:



«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να χρησιμοποιήσει το έδαφός μας για να βάλει στο στόχαστρο οποιονδήποτε και δεν θέλουμε να βλάψουμε κανέναν».

Η αμερικανική σημαία υπεστάλη και αποσύρθηκε σήμερα στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Καμπούλ, καθώς «σχεδόν όλο» το προσωπικό βρίσκεται στο αεροδρόμιο εν αναμονή της απομάκρυνσής του από τη χώρα, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες Κυριακή ότι ο Τζο Μπάιντεν οφείλει να παραιτηθεί εξαιτίας της νίκης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και εξαιτίας της κακοδιαχείρισης, κατ’ αυτόν, από μέρους του διαδόχου του στον Λευκό Οίκο άλλων προβλημάτων, όπως η πανδημία του νέου κορωνοϊού.

«Είναι καιρός ο Τζο Μπάιντεν να παραιτηθεί ατιμασμένος διότι επέτρεψε να γίνει αυτό που έγινε στο Αφγανιστάν, καθώς και εξαιτίας της ιλιγγιώδους αύξησης των κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού, της καταστροφής στα σύνορα, της καταστολής της ενεργειακής μας ανεξαρτησίας και της παράλυσης της οικονομίας μας», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.



Ο Ντόναλντ Τραμπ (φωτογραφία αρχείου Reuters/Jonathan Drake)

Ο μεγιστάνας, που είχε την εποπτεία των διαπραγματεύσεων με τους Ταλιμπάν στο πλαίσιο των οποίων συμφωνήθηκε η αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων που απέμεναν στο Αφγανιστάν, λογαριάζει προφανώς να φορτώσει όλο το βάρος της ευθύνης των εξελίξεων στην ασιατική χώρα στον διάδοχό του.

Οι κυβερνήσεις 60 και πλέον χωρών με κοινή ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι οι Αφγανοί και οι ξένοι που θέλουν να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν πρέπει να επιτραπεί να αναχωρήσουν με ασφάλεια και ότι τα αεροδρόμια και οι συνοριακές διελεύσεις πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά.

Η κοινή διακήρυξη δημοσιοποιήθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και υπογράφεται από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και άλλων 60 χωρών, συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας, του Κατάρ και του Ηνωμένου Βασιλείου.



Η κοινή διακήρυξη δημοσιοποιήθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ (φωτογραφία AP/Luis M. Alvarez)

Στο κείμενο τονίζεται ότι «αυτοί που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας» στο Αφγανιστάν φέρουν «την ευθύνη» και θα «δώσουν λόγο» για την «προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ιδιοκτησίας» και καλούν να υπάρξει «άμεση αποκατάσταση της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης».

Η αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας αργά το βράδυ χθες Κυριακή, σημειώνοντας ότι η κατάσταση στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν αλλάζει γρήγορα, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου, όπου υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς, καθώς τα αμερικανικά στρατεύματα βοηθούν στην απομάκρυνση αμερικανών διπλωματών και πολιτών.

«Υπάρχουν αναφορές ότι το αεροδρόμιο δέχεται πυρά, ως εκ τούτου δίνουμε οδηγίες στους αμερικανούς πολίτες να βρουν καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται», λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ανακοίνωσε η πρεσβεία.

State Dept warning US citizens not to come to Kabul airport (presently taking fire), Acting US Amb has just fled the embassy. It’s a debacle. pic.twitter.com/qux9etS3jO

Ωστόσο, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι οι αμερικανοί στρατιώτες ήταν εκείνοι που πυροβόλησαν σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την επιβίβαση των αφγανών πολιτών στα αεροπλάνα.

🇺🇸US troops at #Kabul International Airport were forced to fire in the air in order to control the crowd of Afghans hoping to get out of #Afghanistan pic.twitter.com/no0iW9h9cI

— AJ News Club (@ajnewsclub) August 15, 2021