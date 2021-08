Βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου -χωρίς να επιβεβαιώνεται η αυθεντικότητά του- φέρεται να εμφανίζει ανθρώπους να πέφτουν από αεροσκάφος που φεύγει από το αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι της Καμπούλ.

Πρόκειται για τα μικρά μαύρα σημάδια που φαίνονται να πέφτουν από το αεροπλάνο την ώρα που εκείνο κερδίζει ύψος.

Πληροφορίες αυτήκοων μαρτύρων κάνουν λόγο για πτώση τριών ανθρώπων που έκαναν τρομακτικό θόρυβο όταν έπεφταν στο έδαφος.

Exclusive – The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people’s homes. #Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj

Προς το παρόν, δεν έχει γίνει επισήμως γνωστή η τύχη των πολιτών που κατέπεσαν από το ύψος αυτό, ωστόσο είναι γνωστό ότι υπάρχουν ήδη τουλάχιστον πέντε νεκροί στο αεροδρόμιο.

Πάντως, βίντεο που έχει αναρτηθεί στο Twitter δείχνει ντόπιους κατοίκους να συλλέγουν ένα από τα σώματα των ανθρώπων που έπεσαν, με τις εικόνες να είναι σοκαριστικές.

Warning-Graphic

Locals while collecting the bodies of three men Clinging to the wheels of the plane that took off from #Kabul airport, they were then fell to the ground near Khairkahana area of Kabul#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/N14U55CZmj

— Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021