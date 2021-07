Τουλάχιστον 103 είναι οι νεκροί και 1.300 οι αγνοούμενοι από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες στην Γερμανία, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, ενώ στους 118 ανήλθαν οι θάνατοι σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Αυτήν την στιγμή έχουμε 60 νεκρούς μόνο στην περιοχή της Ρηνανίας-Παλατινάτου», ανακοίνωσε η επικεφαλής της τοπικής κυβέρνηση Μαλού Ντράγερ.

Στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, μία από τις πλέον πληγείσες περιοχές, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 43, έναντι 31 χθες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Πολλοί άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι αγνοούνται έπειτα από μεγάλη κατολίσθηση, που προκλήθηκε σήμερα το πρωί από τις σφοδρές βροχοπτώσεις, παρασύροντας σπίτια στην κοινότητα του Ερσταντ-Μπλέσεμ, κοντά στην Κολωνία.

«Τα σπίτια παρασύρθηκαν από τα νερά και ορισμένα κατέρρευσαν. Πολλοί άνθρωποι αγνοούνται», σύμφωνα με tweet των κοινοτικών αρχών της περιοχής της Κολωνίας. Εκπρόσωπος δήλωσε ότι υπάρχει επίσης μεγάλος αριθμός επιβεβαιωμένων θανάτων.

Οι εικόνες από τον τόπο της καταστροφής δείχνουν έναν γιγάντιο κρατήρα όπου έχουν συσσωρευθεί τεράστιες ποσότητες λάσπης, λασπόνερων και συντριμμιών.

«Εκκλήσεις φθάνουν από σπίτια, αλλά πολλές φορές η βοήθεια δεν είναι δυνατή», εξηγούν οι τοπικές αρχές για την περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από την Κολωνία.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας (ΒΚΚ) ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι 23 πόλεις και χωριά στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία έχουν πληγεί από τις πλημμύρες, με εκατοντάδες σπίτια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, δρόμους και γέφυρες να έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και την παροχή πόσιμου νερού. Η σιδηροδρομική συγκοινωνία έχει διακοπεί σε πολλά σημεία του δικτύου στην ευρύτερη δυτική Γερμανία και οι αρχές απευθύνουν συνεχώς εκκλήσεις στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί για λόγους ασφαλείας, να μην επιχειρούν να προσεγγίσουν τα σπίτια τους.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την εκκένωση τροφίμων γηροκομείων και κέντρων αποκατάστασης, ωστόσο ήδη εννέα άτομα από τέτοιες εγκαταστάσεις έχουν χάσει τη ζωή τους και πολλά ακόμη αγνοούνται. Εκτός λειτουργίας βρίσκεται και το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, γεγονός το οποίο, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, αφήνει ελπίδες ότι πολλοί από τους αγνοούμενους είναι σώοι, αλλά δεν μπορούν να επικοινωνήσουν.

