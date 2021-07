«Σάρκα και οστά» θα αρχίσει να παίρνει το «Ελλάδα 2.0», μετά το «πράσινο φως» που έλαβε χθες από το Ecofin στις Βρυξέλλες, και έως τα τέλη του τρέχοντος μηνός αναμένονται οι πρώτες εκταμιεύσεις των κονδυλίων.

Τα πρώτα ποσά θα είναι ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ, ενώ εφέτος η χώρα μας στοχεύει να λάβει μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης περίπου 7,5 δισ. ευρώ συνολικά. Καθώς, εκτός από την προκαταβολή των 4 δισ. ευρώ (2,3 δισ. ευρώ από επιδοτήσεις και το υπόλοιπο από το σκέλος των δανείων), αναμένεται προς το τέλος του έτους να εκταμιευθεί και η πρώτη δόση ύψους περίπου 3,5 δισ. ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι εκπληρώθηκαν τα ορόσημα που έχουν τεθεί.

Η Ελλάδα δικαιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να λάβει 30,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 17,8 δισ. ευρώ (9% του ΑΕΠ) αφορούν σε επιχορηγήσεις και τα 12,7 δισ. ευρώ (6%-7% του ΑΕΠ) σε δάνεια. Στο Ελληνικό Σχέδιο γίνεται αναλυτική περιγραφή για τα 331 ορόσημα και στόχους, η υλοποίηση των οποίων θα καθορίσει την πορεία εκταμίευσης από εφέτος έως και τα μέσα του 2026.

Το Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνει 106 επενδύσεις και 68 μεταρρυθμίσεις που περιγράφονται και κοστολογούνται με ακρίβεια σε 4.104 σελίδες και μέσω των ευρωπαϊκών πόρων αναμένεται να κινητοποιηθούν 60 δισ. ευρώ συνολικές επενδύσεις στη χώρα για τα επόμενα πέντε χρόνια. Γεγονός, που μπορεί να αυξήσει μόνιμα το ΑΕΠ κατά 7 μονάδες και να δημιουργήσει, επίσης μόνιμα, 180- 200 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Μετά την έγκριση του Σχεδίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο twitter, έκανε λόγο για «ιστορική στιγμή για την Ελλάδα», προσθέτοντας πως «τώρα η σκληρή δουλειά ξεκινά καθώς επιταχύνουμε τα σχέδιά μας δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ανάπτυξη στον βιώσιμο, ψηφιακό και χώρο υποδομών, οδηγώντας σε ένα λαμπρότερο μέλλον για όλους τους πολίτες μας».

Historic moment for Greece, as our National Recovery and Resilience Plan is approved. Now the hard work begins as we accelerate our plans creating jobs and growth in the sustainable, digital and infrastructure space, leading to a brighter future for all our citizens.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 13, 2021