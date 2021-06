Syringes with the Pfizer vaccine are prepared for a coronavirus disease (COVID-19) vaccine clinic aimed at youths ages 12 or older at La Colaborativa in Chelsea, Massachusetts, U.S., June 11, 2021. REUTERS/Brian Snyder

Ο κορωνοϊός Sars-COV-2 είχε μολύνει ανθρώπους σε πέντε πολιτείες των ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2019 και στις αρχές του 2020, πριν αυτά τα κρούσματα καταγραφούν επισήμως από τις υγειονομικές αρχές της χώρας. Αυτό προκύπτει από μια μεγάλη κυβερνητική μελέτη, η οποία παρέχει νέες πληροφορίες για τις πρώτες, «αόρατες» εβδομάδες της θανατηφόρας επιδημίας στη χώρα. Οι επιστήμονες που ανέλυσαν δείγματα αίματος που ελήφθησαν για ένα ερευνητικό πρόγραμμα του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας, εντόπισαν επτά άτομα σε πολιτείες από το Μισισιπή έως το Ουισκόνσιν και την Πενσυλβάνια, που είχαν μολυνθεί με τον νέο ιό, ημέρες ή και εβδομάδες πριν από την επίσημη επιβεβαίωση των πρώτων κρουσμάτων στις περιοχές τους. Τουλάχιστον ένα ζευγάρι είχε ήπια συμπτώματα, αναφέρει η Wall Street Journal. Τα ευρήματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο από το περιοδικό Clinical Infectious Diseases την Τρίτη. Δύο δείγματα, το πρώτο από ένα άτομο από το Ιλινόις και το δεύτερο από ένα άτομο από τη Μασαχουσέτη, χρονολογούνται στις 7 και 8 Ιανουαρίου 2020, αντίστοιχα, ανέφεραν οι ερευνητές. Τα αντισώματα που βρέθηκαν στα δείγματα εμφανίστηκαν περίπου δύο εβδομάδες μετά τη μόλυνση τους. Ο αριθμός των περιπτώσεων Covid-19 που βρέθηκαν στα κατεψυγμένα, αποθηκευμένα δείγματα αίματος είναι μικρός, υποδηλώνοντας ότι τα πρώτα κρούσματα στις ΗΠΑ ήταν σποραδικά. Όπως είπαν, οι ερευνητές βρήκαν στοιχεία μόλυνσης σε μόλις εννέα στους 24.079 συμμετέχοντες των οποίων τα δείγματα αίματος ελήφθησαν μεταξύ 2 Ιανουαρίου 2020 και 18 Μαρτίου 2020, για το ερευνητικό πρόγραμμα NIH. Ωστόσο, τα ευρήματα παρέχουν στοιχεία ότι ο νέος κορωνοϊός μόλυνε τους Αμερικανούς πριν αναγνωριστούν τα πρώτα περιστατικά. Δύο από τα κρούσματα εμφανίστηκαν επίσης εβδομάδες πριν οι αξιωματούχοι δημόσιας υγείας επιβεβαιώσουν ότι ο ιός είχε φτάσει στις ΗΠΑ και πριν ξεκινήσουν να ελέγχουν ευρέως ανθρώπους. «Μας βοηθά να κατανοήσουμε λίγο περισσότερο τη γεωγραφική εξάπλωση του ιού στη χώρα εκείνες τις πρώτες μέρες της επιδημίας», δήλωσε ο Κέρι Αλτχοφ, επικεφαλής συγγραφέας της έρευνας και αναπληρωτής καθηγητής επιδημιολογίας στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Johns Hopkins στο Βαλτιμόρη Τα κρούσματα που διαπίστωσαν οι ερευνητές, είπε ο Δρ Αλτχοφ, υποδηλώνουν ότι ο νέος ιός «εξαπλώθηκε ίσως σε πολιτείες που δεν είχαμε απαραίτητα στο ραντάρ μας πριν». Τα ευρήματα υπογραμμίζουν επίσης την ανάγκη να είναι ευρέως διαθέσιμα τα τεστ όσο το δυνατόν νωρίτερα όταν συμβαίνει ένα ξέσπασμα, είπε. Με περιορισμένο αριθμό σε τεστ και εργαστήρια στις αρχές της πανδημίας, αξιωματούχοι δημόσιας υγείας αξιολόγησαν μόνο άτομα με συμπτώματα που είχαν ταξιδέψει σε μια χώρα όπου εξαπλώθηκε η Covid-19, χάνοντας πολλά άτομα που είχαν μολυνθεί. Η μελέτη είναι η τελευταία προσπάθεια να συγκεντρωθούν και να μελετηθούν οι πρώτες μέρες της πανδημίας Covid-19 στις ΗΠΑ. Στα τέλη του περασμένου έτους, ερευνητές στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού ανέφεραν ότι θα μπορούσαν να υπήρχαν μεμονωμένες περιπτώσεις Covid-19 στις ΗΠΑ ήδη από τα μέσα Δεκεμβρίου 2019. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι βρήκαν ενδείξεις μόλυνσης σε έναν νεαρό άνδρα που έδωσε αίμα στη βόρεια Καλιφόρνια εκείνη την εποχή, και ένα άτομο που έδωσε αίμα στο Κοννέκτικατ στις 10 Ιανουαρίου 2020. Μια άλλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications νωρίτερα αυτό το μήνα βρήκε στοιχεία για σποραδικά κρούσματα Covid-19 στη Νέα Υόρκη, ένα μήνα πριν από την πρώτη επίσημα τεκμηριωμένη υπόθεση και το πανδημικό κύμα τον Μάρτιο του 2020. Οι μελέτες αυτές υποδηλώνουν μια αργή, κρυφή εισαγωγή του ιού, προκαλώντας μόνο μεμονωμένα κρούσματα στην αρχή, προτού τελικά ξεσπάσει, εξαπλωθεί και χτυπήσει η ασθένεια το ραντάρ των αξιωματούχων, ανέφεραν οι ερευνητές. Η εύρεση μεμονωμένων περιπτώσεων μιας ασθένειας που προηγείται μιας επιδημίας συμβαδίζει με το συνηθισμένο πρότυπο για την εξάπλωση τέτοιων μολυσματικών ασθενειών, δήλωσε ο Δρ Αλτχοφ. «Πολλές φορές, ειδικά με κάτι σαν ιογενή λοίμωξη του αναπνευστικού, το πρώτο κρούσμα που βλέπουμε δεν είναι και το πρώτο κρούσμα σε οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή», είπε. Πιθανές πρώιμες περιπτώσεις νόσησης έχουν αναφερθεί και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες. Ενώ πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι ο νέος ιός άρχισε να εξαπλώνεται για πρώτη φορά στην Κίνα, οι κινεζικές αρχές προέτρεψαν να αναζητήσουν την προέλευση σε άλλες χώρες. Πηγή: OT.gr