Οι εμβολιασμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον κορωνοϊό ξεπέρασαν τα 300 εκατομμύρια, ανακοίνωσε μέσω του Twitter η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Κάθε ημέρα φτάνουμε πιο κοντά στον στόχο μας: να παραδώσουμε αρκετές δόσεις ώστε να έχει εμβολιαστεί το 70% των ενηλίκων της ΕΕ τον επόμενο μήνα» έγραψε στην ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν.

We have passed 300 million vaccinations in the EU.

Every day, we get closer to our goal: to have enough doses delivered to vaccinate 70% of adults in the EU next month. pic.twitter.com/GKzDe8aAJM

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 15, 2021