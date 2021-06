Η Ρόζαλι από το Βέλγιο σπούδασε κοινωνικές επιστήμες στη χώρα της και βρίσκεται εδώ κάνοντας πρακτική. Θα μείνει συνολικά δύο μήνες. Ο Γάλλος Ελουά, με αντίστοιχες σπουδές, συμμετέχει σε κάποιο πρόγραμμα Erasmus. Τους συναντώ στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Καποδιστρίου, σε απόσταση αναπνοής από την πλατεία Κάνιγγος, γύρω από ένα τραπέζι να φτιάχνουν χειροτεχνήματα, τα οποία θα εκθέσουν μετά, μαζί με άλλους έξι εθελοντές και έξι φιλοξενουμένους στον ξενώνα Welcommon Hostel. Ο ξενώνας είναι ένα κοινωνικό και οικονομικό πείραμα της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης «Ανεμος Ανανέωσης», ένα χόστελ βιώσιμου τουρισμού, μια πρόταση για διαμονή κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών ενεργών ομάδων και ατόμων κατά τη διαμονή τους στην Αθήνα. Ο Ελουά αποκρυπτογραφεί για εμάς ένα «πείραμά» τους. Στον τοίχο οκτώ ζωγραφιές δέντρων απεικονίζουν τις ιστορίες οκτώ ανθρώπων που δεν γνώριζαν κοινή γλώσσα αλλά κατάφεραν με τη ζωγραφική τους – και φυσικά την παρέμβαση του Ελουά – να επικοινωνήσουν.

Παγκόσμιες διακρίσεις

Η πρόσφατη διάκριση του Welcommon Hostel στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού HOSCARS 2021 (που διοργανώθηκε από το διεθνές δίκτυο ξενώνων Hostelworld) ως κορυφαίου στη λίστα των «Most Extraordinary Hostel Hero» αλλά και στην πρώτη πεντάδα των «Extraordinary Sustainable Hostel» για τα επιτεύγματα για την περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα, και δη σε μια δύσκολη εποχή για τον τουρισμό λόγω COVID, δεν είναι η πρώτη. «Μέχρι σήμερα έχουμε λάβει πολλά διεθνή βραβεία και μας έχουν αναδείξει ως καλό παράδειγμα πολλά ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα, πανεπιστήμια, φορείς, ενώ μας έχουν ζητήσει να στηρίξουμε ανάλογα εγχειρήματα και σε άλλες χώρες» σημειώνει ο κ. Νίκος Χρυσόγελος, πρόεδρος της «Ανεμος Ανανέωσης». «Το βραβείο αυτό είναι το ένατο από το 2017 στον «Ανεμο Ανανέωσης» για το κοινωνικό του έργο, τη στήριξη της κοινωνικής οικονομίας και την κοινωνική καινοτομία του. Μεταξύ άλλων, το 2018 μάς απονεμήθηκε το βραβείο European Citizen’s Prize του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών, ενώ αναδειχθήκαμε ως το «καλύτερο κοινωνικό πρόγραμμα για το 2020» από τους φορείς του ελληνικού δικτύου «Anna Lindh Foundation για τον διάλογο μεταξύ των πολιτισμών»».

Κοινωνική και πράσινη καινοτομία

Η φιλοσοφία του ξενώνα αποτυπώνεται στο όνομά του: Welcommon, από το welcome in common together. Με άλλα λόγια, είναι ένας τόπος όπου ο «ταξιδιώτης» (λέξη την οποία προτιμά για να μιλήσει για τους φιλοξενουμένους εδώ η κυρία Πολύνα Γκιόκα, αντιπρόεδρος της «Ανεμος Ανανέωσης») θα βρει όχι μόνο ένα μέρος για ύπνο αλλά και ένα κέντρο κοινωνικής και πράσινης καινοτομίας, ένα περιβάλλον αλληλογνωριμίας, αλληλοσεβασμού και συνεργασίας.

Το κτίριο της οδού Καποδιστρίου στέγαζε μέχρι το 2013 κάποιο παράρτημα του ΙΚΑ και ήταν κενό και εγκαταλελειμμένο μέχρι τον Αύγουστο του 2016 που το ενοικίασε ο «Ανεμος Ανανέωσης». Με σύνθημα «κοιμηθείτε για να ονειρευτείτε, να είστε ενεργοί για πολιτιστικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και κλιματικά ζητήματα», ο ξενώνας Welcommon άρχισε να λειτουργεί τον Ιούνιο του 2018. Στον ενδιάμεσο χρόνο, ο χώρος λειτούργησε ως πρότυπο κέντρο στέγασης για ιδιαίτερα ευάλωτους πρόσφυγες. Πρόσφυγες φιλοξενεί και σε αυτή την περίοδο της καραντίνας.

Συμμετοχή σε πολιτιστικά δρώμενα

Με δυνατότητα φιλοξενίας μέχρι 15 ατόμων σε λιτά δωμάτια (είτε κοιτώνες είτε μεμονωμένα δωμάτια), ο ξενώνας διαθέτει παράλληλα μια σειρά χώρων όπου γίνονται μαθήματα και εκδηλώσεις. Οι ταξιδιώτες που έρχονται εδώ είναι είτε άτομα είτε (και κυρίως) ομάδες που έρχονται στην Αθήνα για να τη γνωρίσουν, όχι ως τουρίστες που θα επισκεφθούν μόνο αρχαιότητες και παραλίες αλλά θα προσπαθήσουν να πλησιάσουν την ψυχή της πόλης. Μπορεί να είναι μια ομάδα που ασχολείται με τα σπορ για ΑΜΕΑ (τον Οκτώβριο του 2019 φιλοξένησαν 50 άτομα), πανεπιστήμια, σχολεία, οργανώσεις που ενδιαφέρονται για το Προσφυγικό, γερμανοί συνταξιούχοι που θέλουν να παίξουν μουσική σε ΚΑΠΗ (η εκδήλωση ήταν προγραμματισμένη αλλά ματαιώθηκε λόγω COVID), οργανώσεις που διοργανώνουν προγράμματα Erasmus ή σεμινάρια για νέους. Oι φιλοξενούμενοι είχαν προ πανδημίας – και αν όλα πάνε καλά θα έχουν και μετά από αυτήν – τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, μαθήματα ζωγραφικής, μουσικές βραδιές ή stand up, θεατρικές ή ποιητικές βραδιές.

Ηλιακά πάνελ και επανάχρηση αντικειμένων

Από τον διαφορετικής αντίληψης τουρισμό δεν μπορεί φυσικά να λείψει και η φροντίδα για το περιβάλλον – μια από τις προτεραιότητες των ανθρώπων του Welcommon. Στόχος τους είναι να μετατραπεί το κτίριο σε μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Προς το παρόν έχουν εγκαταστήσει 20 ηλιακά πάνελ για την παραγωγή ζεστού νερού για τις ανάγκες των ταξιδιωτών και χρησιμοποιούν λαμπτήρες led σε όλο το κτίριο το οποίο έχει σχεδιαστεί με οικολογική αντίληψη, επαναχρη-σιμοποιώντας αντικείμενα που έχουν αναβαθμιστεί αισθητικά (reuse, upcycling) ενώ εφαρμόζεται ένα σύστημα ελαχιστοποίησης αποβλήτων.