Ένα παχύ, γλοιώδες στρώμα της λεγόμενης «θαλάσσιας βλέννας» εξαπλώνεται στην Θάλασσα του Μαρμαρά στα νότια της Κωνσταντινούπολης, δημιουργώντας απειλή για τη θαλάσσια ζωή αλλά και την αλιευτική βιομηχανία.

Οι επιστήμονες σύμφωνα με το Reuters λένε ότι η κλιματική αλλαγή και η ρύπανση έχουν συμβάλει στον πολλαπλασιασμό της οργανικής ύλης στο σημείο, η οποία περιέχει μια μεγάλη ποικιλία μικροοργανισμών και μπορεί να ανθίσει όταν υπάρχουν πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία συστατικά στο θαλασσινό νερό.

«Η κατάσταση της Θάλασσας του Μαρμαρά είναι το αποτέλεσμα αυτού που έκαναν οι άνθρωποι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των οικιακών απορριμμάτων και της ρύπανσης», δήλωσε ο σκηνοθέτης Tahsin Ceylan, ο οποίος δημιουργεί ένα ντοκιμαντέρ για τον αντίκτυπο της θαλάσσιας μύτης.

Ειδικότερα τα μικροφύκια που αναπαράγονται στη Θάλασσα του Μαρμαρά, τα λεγόμενα και Dinoflagellates που τα συναντάμε σε πολλές θάλασσες του κόσμου, έχουν συσχετιστεί με την εξάπλωση της χολέρας στις παρακείμενες περιοχές.

Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο και από το γεγονός, πως στη Θάλασσα του Μαρμαρά, απορρίπτονται βιομηχανικά, αστικά και οικιακά λύματα, μια πρακτική που θα πρέπει να τερματιστεί άμεσα.

«Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μην πετάτε τα απόβλητά σας στη θάλασσα», είπε και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι η φύση δεν το αξίζει».

Οι ειδικοί συνέδεσαν την αυξανόμενη ποσότητα βλέννας στη θάλασσα με τις υψηλές θερμοκρασίες της θάλασσας που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή καθώς και την απόρριψη λυμάτων στην θάλασσα που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Μουράτ Κούρουμ είπε ότι η βλέννα της θάλασσας ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα και μια ομάδα 300 ατόμων αξιολόγησε δεκάδες σημεία στη Θάλασσα του Μαρμαρά, καθώς και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και πηγές ρύπανσης.

A thick, slimy layer of so-called ‘sea snot’ is spreading in Turkey’s Sea of Marmara to the south of Istanbul, posing a threat to marine life and the fishing industry https://t.co/gmc8Ui24nE pic.twitter.com/EmfDiUAB1p

— Reuters (@Reuters) June 1, 2021