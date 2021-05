FILE PHOTO: A needle is filled from a phial of Pfizer/BioNTech COVID-19 vaccine at the Royal Victoria Infirmary, on the first day of the largest immunisation programme in the British history, in Newcastle, Britain December 8, 2020. Owen Humphreys/Pool via REUTERS/File Photo

Στο μικροσκόπιο των ειδικών βρίσκονται τα έξι περιστατικά θρομβώσεων μετά από το εμβόλιο με AstraZeneca και Johnson & Johnson, την ώρα που στη χώρα μας έχουν γίνει περίπου 800.000 εμβολιασμοί με το πρώτο εμβόλιο. Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής έχουν παρουσιαστεί δύο επεισόδια στη Μυτιλήνη, όπου μία 63χρονη γυναίκα κατέληξε μετά από σχεδόν ένα μήνα νοσηλείας στο Βοστάνειο νοσοκομείο όπου είχε εισαχθεί με θρομβοεμβολικό επεισόδιο λίγες ημέρες μετά το εμβολιασμό της. Τόκιο: Η αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων θα κοστίσει 16,5 δισ. δολάρια Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η γυναίκα είχε εισαχθεί δέκα ημέρες αφότου εμβολιάστηκε με έμφραγμα του μυοκαρδίου, ενώ είχε πολλά υποκείμενα νοσήματα. Μέχρι στιγμής πρόκειται για το μόνο θάνατο στη χώρα μας που αποδίδεται επισήμως στον εμβολιασμό και έχει αναφερθεί και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου και της Εθνικής Επιτροπή Εμβολιασμών. Το δεύτερο επεισόδιο αφορά την 36χρονη, η οποία εμφάνισε θρόμβωση μετά τον εμβολιασμό με AstraZeneca, διακομίσθηκε από τη Μυτιλήνη στο Ιπποκράτειο και βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Σημειώνεται ότι, το περιστατικό έχει καταγραφεί στην κίτρινη κάρτα του ΕΟΦ, και αναμένεται να γίνει περαιτέρω διερεύνηση του περιστατικού. Είχαν προηγηθεί τρία περιστατικά στην Κρήτη και ένα στη Θήβα όπου στο τελευταίο η 45χρονη ασθενής εμφάνισε θρόμβωση μετά το εμβόλιο της Johnson & Johnson. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού ακόμη δεν έχει βγάλει κάποιο πόρισμα για το αν τελικά όλα τα περιστατικά σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το εμβόλιο, καθώς βρίσκονται υπό διερεύνηση. Σε κάθε περίπτωση στο μικροσκόπιο της Επιτροπής βρίσκονται κυρίως τα τέσσερα από τα έξι τα περιστατικά, ενώ δεν αποκλείεται -αν βγουν και περισσότερα επιστημονικά δεδομένα-, η Επιτροπή να αλλάξει τα όρια ηλικίας για το συγκεκριμένο σκεύασμα. Πάντως οι Έλληνες επιστήμονες παρακολουθούν στενά τόσο τα περιστατικά στη χώρα μας όσο και τη διεθνή βιβλιογραφία, η οποία ανανεώνεται συνεχώς. Καθηγήτρια αιματολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Μαριάννα Πολίτου: Στη χώρα μας δεν συμβαίνει κάτι διαφορετικό απ' ότι στις υπόλοιπες χώρες «Στη χώρα μας δεν συμβαίνει κάτι το διαφορετικό, απ΄ότι στις υπόλοιπες χώρες που εμβολιάζουν με τα σκευάσματα των AstraZeneca και Johnson & Johnson», ανάφερε στο in.gr η καθηγήτρια αιματολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Μαριάννα Πολίτου προσθέτοντας πως στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν περιστατικά με ανοσολογικού τύπου θρομβώσεις, ωστόσο επειδή οι περιπτώσεις δεν είναι τόσο πολλές, είναι νωρίς να μιλάμε για το αν υπάρχει κοινή προδιάθεση. «Γνωρίζουμε πως υπάρχει ένας διαφορετικός μηχανισμός στα συγκεκριμένα περιστατικά. Πιθανόν μάλιστα προκύπτει ένας κοινός ανοσολογικός μηχανισμός. Συγκεκριμένα ένα χαρακτηριστικό εύρημα στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων που εξετάστηκαν είναι η παρουσία αντισωμάτων έναντι του παράγοντα 4 των αιμοπεταλίων (PF4), τόσο σε ασθενείς που έλαβαν το εμβόλιο της Astra-Zeneca όσο και σε ασθενείς που έλαβαν το εμβόλιο της Johnson», ανέφερε η κα. Πολίτου. Υπό διερεύνηση το αν υπάρχει κοινός προδιαθεσικός παράγοντας στα περιστατικά θρομβώσεων Ωστόσο όπως αναφέρει η καθηγήτρια αιματολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ακόμη δεν έχει εξακριβωθεί αν υπάρχει κοινός προδιαθεσικός παράγοντας στα συγκεκριμένα περιστατικά ή αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο ιατρικό ιστορικό που να τα συνδέει. Όπως τόνισε η κα. Πολίτου τα παραπάνω είναι υπό διερεύνηση, ενώ οι Έλληνες επιστήμονες περιμένουν νέα στοιχεία από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από την Βρετανία, όπου εκεί οι πολίτες έχουν εμβολιαστεί στην πλειοψηφία τους με το εμβόλιο της AstraZeneca. Aυτά (δεν)βρέθηκαν από την ΕΛ. ΑΣ στην μεζονέτα των Γλυκών Νερών Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από