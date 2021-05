Ήταν το μεγάλο φαβορί κόντρα στον Νόρι και επιβεβαιώσε τα προγνωστικά. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν απολαυστικός, επικρατώντας με 2-0 (6-3, 6-3) του Βρετανού και κατέκτησε τον 7ο τίτλο στην καριέρα του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει πλέον 5 τίτλους σε ATP 250 και φυσικά το ATP Finals 2019. Αυτός είναι ο 2ος τίτλος του στο 2021 μετά από το Monte Carlo Masters και ο 3ος στο χώμα μετά από το Εστορίλ και το Μόντε Κάρλο, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση για το επερχόμενο Roland Garros.

Μπορεί ο Νόρι να ξεκινήσε πιο επιθετικά το παιχνίδι, αλλά ο Έλληνας πρωταθλητής σταδιάκα έπαιρνε τα ηνία της αναμέτρησης, με όπλο το πολύ καλό σερβις (είχε 82% στο 1ο σερβίς) του και έφτασε άνετα στην νίκη.

O Tσιτσιπάς έσβησε τριπλό break point του Βρετανού τενίστα στο πρώτο σετ και μετά από αυτό το σημείο δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Πήρε με συνοπτικές διαδιικασίες το πρώτο σετ, με 6-3, δείχνοντας ότι δεν θα αφήσει να πάει χαμένη ευκαιρία για την κατάκτηση ακόμα ενός τίτλου.

Στο δεύτερο σετ, ο Νόρι ήταν ανταγωνιστικός μέχρι τα μέσα του σετ, κάπου εκεί ο Στέφανος πάτησε το γκάζι, έκανε το break για το 5-3 και εν τέλει έφτασε εύκολα στην νίκη.

Seventh heaven ☁️

The moment @steftsitsipas defeated Cameron Norrie for career title No.7 in Lyon. @OpenParcARA pic.twitter.com/l1lxPWl5z4

— Tennis TV (@TennisTV) May 23, 2021