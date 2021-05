Τσιτσιπάς: 31η νίκη και 6ος ημιτελικός μέσα στο 2021!

Την προέλασή του στο χωμάτινο τουρνουά που πραγματοποιείται στη Λιόν συνέχισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Ελληνας τενίστας το μεσημέρι της Παρασκευής επικράτησε εύκολα με 6-3, 6-4 του Ιάπωνα Γιοσιχίτο Νισιόκα και προκρίθηκε με επιβλητικό τρόπο στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο 22χρονος χρειάστηκε μόλις μία ώρα και έξι λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του Ασιάτη και το Σάββατο (22/5) στις 15:00 θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό, Λορέντζο Μουσέτι, με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του χωμάτινου τουρνουά που πραγματοποιείται στη γαλλική πόλη.

Η νίκη απέναντι στον Γιοσιχίτο Νισιόκα ήταν η 31η στη φετινή σεζόν για τον Στέφανο Τσιτσιπά, με τον Ελληνα τενίστα να βρισκεται στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας, με τον Αντρέι Ρούμπλεφ να ακολουθεί με 29 νίκες και τους Καράτσεφ, Σίνερ και Νόρι να έχουν από 21 νίκες μέσα στο 2021.

ATP wins in 2021:

1. Tsitsipas – 31

2. Rublev – 29

3. Karatsev – 21

Sinner – 21

Norrie – 21@steftsitsipas keepin’ the momentum going in Lyon! #OpenParc pic.twitter.com/QtdiIXdpVI

— Tennis TV (@TennisTV) May 21, 2021