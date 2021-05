Ιδιωτικά αεροπλάνα, parties, ο Σιλ και η… μπουζουκλερί

Στη Μύκονο έχουν «κλείσει» όλες σχεδόν οι βίλες στα προάστια του νησιού από ξένους επιχειρηματίες.

Οι περισσότεροι επιλέγουν πολυτελείς κατοικίες και όχι τις λαμπερές καινούργιες (η γνωστή ισπανική αλυσίδα luxury hotels, ιδιοκτήτρια επίσης πασίγνωστων night clubs, κάνει super είσοδο στο κατάλευκο νησί) μονάδες φιλοξενίας. Είναι αυτοί οι οποίοι φθάνουν στη Μύκονο με ιδιωτικά αεροπλάνα τύπου (είναι το τελευταίο μοντέλο) Dassault Falcon 6X.

Τι κάνουν λοιπόν οι άνθρωποι; «Παρκάρουν» τα αεροπλάνα τους στο ανακαινισμένο αεροδρόμιο του νησιού (σε παραδοσιακό κυκλαδίτικο στυλ με μοντέρνα αρχιτεκτονικά στοιχεία) ή τα «στέλνουν» ξανά πίσω σε Νότιο Γαλλία, Ιταλία και Σαρδηνία για να μεταφέρουν φίλους στα ελληνικά νησιά.

Οι ιδιοκτήτες των mega yachts αντίθετα προτιμούν να διαμένουν μέσα σε αυτά. Είναι τόσο ογκώδεις και υπερσύγχρονες άλλωστε οι συγκεκριμένες θαλαμηγοί που ακόμα και η πιο άγρια θαλασσοταραχή (σαν αυτές που βλέπουμε στους πίνακες των Βολανάκη και Γουίσνλοου) μοιάζει με «κούνημα» των ice cubes μέσα στα κολονάτα baccarat ποτήρια του μπαρ.

Ο υπερδιάσημος Σιλ… αρχηγός των πανάκριβων private parties on the beach (ο πρώην σύζυγος της Χάιντι Κλουμ είναι αγαπημένος των νιγηριανών και ινδονησιανών μεγιστάνων) θα τραγουδήσει και πάλι on the beach. Ανάμεσα σε μεγάλες φωτιές που η λάμψη τους φθάνει στην απέναντι Δήλο. Η αμοιβή του αστρονομική. Οι ξένοι μεγιστάνες απορρίπτουν ακόμα και αυτόν τον Τζάστιν Μπίμπερ για χάρη του Σιλ και ίσως κάποιων ελλήνων διασήμων του χώρου της μπουζουκλερί…