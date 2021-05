Eμπαπέ: Αντί να πανηγυρίσει προτίμησε να παρηγορήσει τον αντίπαλό του

Η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν η μεγάλη νικήτρια του αγώνα με τη Μονπελιέ, παίρνοντας με αυτόν τον τρόπο την πρόκριση στoν τελικό του Coupe de France (2-2 η κανονική διάρκεια, 6-5 τα πέναλτι).

Στη ρωσική ρουλέτα των πέναλτι, μοιραίος αποδείχτηκε ο παίκτης των γηπεδούχων Σαμπιά.

Η χαμένη εκτέλεση του 24χρονου μέσου στοίχισε στην ομάδα του, καθώς ο Μόις Κεν ευστόχησε στην δική του προσπάθεια και έγινε ο ήρωας της βραδιάς για τους Παριζιάνους.

Με τη λήξη της αναμέτρησης, ο Κιλιάν Εμπαπέ επέλεξε να μην πάει να πανηγυρίσει μαζί με τους συμπαίκτες του.

Αντ’ αυτού κατευθύνθηκε προς τον ποδοσφαιριστή της Μονπελιέ, για να τον παρηγορήσει για το χαμένο του πέναλτι.

Always pure class. Kylian Mbappé consoling Junior Sambia, the player who missed the decisive penalty. 👏🏼

pic.twitter.com/14qVw9hdzB

— mbappegoals (@mbappegoals_) May 12, 2021