Κλιμάκωση των εγκλημάτων παραλόγου

Με αφορμή το ειδεχθές έγκλημα στα Γλυκά Νερά που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο και τη συζήτηση που άνοιξε για αυστηροποίηση των ποινών είχα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον (μοναδικό) εγκληματολόγο βουλευτή της ΝΔ Αγγελο Τσιγκρή, ο οποίος στη συζήτηση που ακολούθησε έφερε αμέσως ως παράδειγμα για την αυστηροποπίηση των ποινών, τη νομοθεσία που υπάρχει στην Κύπρο. Πρόκειται για μια νομοθεσία που έχει τις ρίζες της από το Αγγλικό Δίκαιο, πλην όμως προβλέπει για τα ειδεχθή εγκλήματα την ποινή της δια βίου κάθειρξης. Ποια είναι η διαφορά της ποινής αυτής με τα ισόβια (που και αυτά ισχύουν στην Κύπρο); Ό,τι με τα ισόβια μπορεί εάν ο ισοβίτης δείξει καλή διαγωγή , κάποια στιγμή μπορεί να εξέλθει των φυλακών. Ή και άδειες εξόδου μπορεί ο ισοβίτης να λαμβάνεις. Με την ποινή όμως της δια βίου κάθειρξης βγαίνει από τη φυλακή μόνον για να… ενταφιαστεί, λέει ο βουλευτής της ΝΔ. Ποινές δια βίου κάθειρξης μπορεί, αναφέρει, να θεσπισθούν και στην Ελλάδα για ειδεχθή εγκλήματα.

Αυτό όμως που έχει επίσης ενδιαφέρον είναι ότι όπως είπε ο κ. Τσιγκρής (και με αυτόν συμφωνούν και έμπειροι αξιωματικοί της Αστυνομίας) ότι με την πανδημία και τα lockdowns, υπήρξε σαφέστατα αλλαγή της κοινωνικής οργάνωσης, η οποία αναπόφευκτα θα φέρει και αλλαγή της ποιοτικής και ποσοτικής αύξησης του εγκλήματος. Δίνει ως παράδειγμα τα στοιχεία του FBI, σύμφωνα με τα οποία κατά τη διάρκεια της πανδημίας η μόνη εγκληματικότητα που αυξήθηκε και μάλιστα κατά 800% ήταν η ηλεκτρονική: «Από πέρυσι τον Φλεβάρη», εξήγησε, «ζούμε σε μια νέα κοινωνία. Με ελάχιστες κοινωνικές επαφές, με αποστασιοποίηση, εγκλεισμό αλλά και με μέτρα ασφαλείας. Αυτό είναι βέβαιο, ότι θα το τρυγήσουμε στην ποιότητα και ποσότητα του εγκλήματος», είπε και ζήτησε να δημιουργηθεί από τώρα μια ειδική επιτροπή για την αντιμετώπισης της εγκληματικότητας: «Όπως έχει συσταθεί μια επιτροπή ειδικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας καλόν θα ήταν να δημιουργηθεί και μια επιτροπή από εγκληματολόγους και άλλες σχετικές ειδικότητες προκειμένου να αντιμετωπισθεί το όποιο έγκλημα», είπε. Όταν τον ρώτησα εάν ως βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος κατέθεσε αυτές τις προτάσεις στο κόμμα του ή στην κυβέρνηση, είπε ότι επανειλημμένως τα έχει πει και τα έχει γράψει. Είπε ακόμα πως προβλέπει στο άμεσο μέλλον κλιμάκωση των «εγκλημάτων παραλόγου» και αναφερόμενος στο έγκλημα των Γλυκών Νερών, είπε πως «η βαριά, η έντονη επιθετικότητα, η ασύμμετρη βία, όχι για κάποιο ιδιαίτερο λόγο, είναι σημάδια μιας τελείως διαφορετικής εγκληματικής οργάνωσης.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Κανάρης και το πρώτο Σύνταγμα

Είναι τιμητικό πώς να το κάνουμε όταν ο Πρόεδρος της Βουλής Κώστας Τασούλας αναλαμβάνει ρόλο ξεναγού και ξεναγεί ο ίδιος τους επισκέπτες στην έκθεση για τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση με τίτλο «Αντικρίζοντας την Ελευθερία». Βεβαίως το πρώτο πράγμα που αντικρίζει ο επισκέπτης, στην επιβλητική αίθουσα Τροπαίων της Βουλής, είναι ο πίνακας του Νικηφόρου Λύτρα με τον Κανάρη Πυρπολητή για τον οποίον ο Πρόεδρος της Βουλής δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού προήλθε από την πινακοθήκη Αβέρωφ στο Μέτσοβο. Εκείνο που επίσης που έχει ενδιαφέρον και το παρουσιάζει με καμάρι ο Πρόεδρος της Βουλής είναι τα διάφορα αντικείμενα (ρολόγια, πιάτα, πορσελάνες κανάτες, κούπες κτλ.) που έχουν θέμα την ελληνική επανάσταση και που είχαν εμπνεύσει πριν δύο αιώνες, τους καλλιτέχνες στην Ευρώπη λίγα μόνον χρόνια μετά την εκδήλωση της επανάσταση του 1821.

Στην έκθεση παρουσιάζεται και το πρώτο ελληνικό Σύνταγμα. Μαθαίνω ότι η έκθεση θα διαρκέσει για πολλούς μήνες (ίσως και χρόνια) ώστε να την επισκεφθούν όχι μόνον οι μαθητές, αλλά και οι πολίτες μόλις βεβαίως το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες.

Ουρά στη Βουλή για μοριακό τεστ

Και μια και είμαστε στο Κοινοβούλιο έσω να σας πω και τούτα: Πρώτο σχηματίστηκε την Τετάρτη με τεράστια ουρά μπροστά από το Περιστύλιο, από υπαλλήλους της Βουλής, αλλά και από βουλευτές και πρώην βουλευτές για να κάνουν μοριακό τεστ. Πολλοί άπαυτούς δεν ήταν εμβολιασμένοι και όπως καταλαβαίνετε, το χρειάζονταν. Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιβλητική ταπισερί της Σχολής Αθηνών, το έργο του 17ου αιώνα που κοσμούσε τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Υπάρχει μπροστά από αυτό συνωστισμός βουλευτών, υπαλλήλων και αστυνομικών για μια σέλφι. Μαθαίνω επίσης ότι του χρόνου θα το επιστρέψουμε στους Γάλλους.

Κάθε μέρα είναι μέρα των νοσηλευτών

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς». Ήθελε να ευχαριστήσει τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες γιατί στην περίοδο της πανδημίας, όπως είπε, είναι ήρωες. Συγκεκριμένα μιλώντας προς τους νοσηλευτές είπε:

«Στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που βρεθήκαμε λόγω πανδημίας, Ημέρα των νοσηλευτών είναι κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό του εικοσιτετράωρου. Οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες πολεμούν τον αόρατο εχθρό επί ένα και πλέον χρόνο, πάντα στην πρώτη γραμμή, με όπλα τον παραδειγματικό τους επαγγελματισμό, την ακεραιότητα, την ψυχραιμία, την υψηλή αίσθηση ευθύνης. Όλοι μας, πολίτες και Πολιτεία, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για την ανεκτίμητη προσφορά τους. Καθημερινοί μαχητές σε ομαλές υγειονομικές συνθήκες, την περίοδο της πανδημίας αναδείχτηκαν σε ήρωες. Τους ευχαριστούμε».

Η Σούδα, η Αλεξανδρούπολη και τα αεροπλανοφόρα Πανελλαδικές : Οδηγός επιβίωσης – Ολα όσα πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι

Έβγαλε ειδήσεις για τις ελληνοαμερικανικές αμυντικές σχέσεις η ομιλία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου στο ισχυρότατο think tank «Center for Strategic and International Studies» της Ουάσιγκτον. Πρώτα απ΄όλα εξέφρασε την εκτίμηση ότι η διαδικασία για την εκ νέου ανανέωση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) με τις ΗΠΑ θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Δεύτερον περιέγραψε τα δύο βασικά σενάρια για τη νέα συμφωνία προβλέποντας μάλιστα και το πιο πιθανό. Κατά τον υπουργό το πρώτο σενάριο σχετίζεται με την επέκταση της αμερικανικής παρουσίας σε νέες τοποθεσίες, ενώ το δεύτερο έχει να κάνει με την περαιτέρω βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών. Ωστόσο, ο κ. Παναγιωτόπουλος εκτίμησε ότι το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι να υπάρξει αναβάθμιση των ήδη στρατηγικά επιλεγμένων τοποθεσιών που βρίσκονται σε λειτουργία αυτή τη στιγμή. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε στη Βάση της Σούδας, στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και στις δύο αεροπορικές βάσεις στην Κεντρική Ελλάδα. Σχετικά με τον Κόλπο της Σούδας, ο υπουργός σημείωσε ότι προσφέρει το μόνο λιμάνι στην Ανατολική Μεσόγειο που έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει αεροπλανοφόρο.

Όταν ο Άδωνις τηλεφώνησε στον Καρανίκα

Την αποκάλυψη ότι ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης του τηλεφώνησε για να του ζητήσει συγγνώμη έκανε ο Νίκος Καρανίκας αναφερόμενος το ζήτημα της φαρμακευτικής κάνναβης. Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» ο πρώην σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μου τηλεφώνησε ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης και μου ζήτησε συγγνώμη”. Σας θυμίζω ότι ο υπουργός Ανάπτυξης από το βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη φαρμακευτική κάνναβη έκανε αυτοκριτική για τη στάση της ΝΔ το 2018 ενώ εξήρε το ρόλο του Νίκου Καρανίκα για το ζήτημα προκαλώντας αίσθηση με τα λεγόμενά του στους βουλευτές. Παράλληλα ο Νίκος Καρανίκας αποκάλυψε ότι βοήθησε και στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου του κ. Γεωργιάδη.

Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Διασποράς

Θεσπίζεται Ημέρα της Ελληνικής Διασποράς. Αυτό γίνεται με τη θετική ανταπόκριση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και με πρόταση που κατέθεσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Βλάσης. Στόχος με τη θέσπιση Ημέρας Ελληνικής Διασποράς είναι οι απόδημοι Έλληνες να κατέχουν ενεργό ρόλο και να είναι συμμέτοχοι σε ότι γίνεται στην Πατρίδα.

Ο ανεμβολίαστος, ο Μόσιαλος και ο Εσκιμώος

