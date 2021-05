Τα εμβόλια Covid-19 της Pfizer και της Moderna ίσως είναι αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της ινδικής παραλλαγής του ιού, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Ευρωπαϊκος Οργανισμός Φαρμάκων, επικαλούμενος «υποσχόμενες ενδείξεις».

EMA is monitoring very closely the data on the Indian variant. We are seeing promising evidence that mRNA vaccines would be able to neutralise this variant. #EMAPresser

— EU Medicines Agency (@EMA_News) May 12, 2021