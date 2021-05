Cars and motorcycles queue up at a gas station, as Colombia faces a disruption in supplies of gasoline due to longevity of protests, in Cali, Colombia May 7, 2021. REUTERS/Juan B Diaz NO RESALES. NO ARCHIVES.

Το όριο των 3 δολαρίων το γαλόνι ξεπέρασε σήμερα, για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ, εντείνοντας τη δυσφορία στην κοινή γνώμη λόγω των ελλείψεων που εμφανίζονται στην αγορά καυσίμων, αλλά και τον προβληματισμό των αναλυτών για τη διόγκωση των πληθωριστικών πιέσεων στην αγορά. Άλλωστε, σήμερα είχαμε και την ανακοίνωση της εκτίναξης του πληθωρισμού για τον Απρίλιο, στα υψηλότερα επίπεδα εδώ και 13 χρόνια! Το πρόβλημα φυσικά οφείλεται στο γεγονός πως το μέγκα δίκτυο αγωγών της Colonial παραμένει «κάτω» από την περασμένη Παρασκευή μετά την κυβερνοεπίθεση που δέχτηκε δημιουργώντας οξύτατο πρόβλημα εφοδιασμού σε μεγάλο μέρος της χώρας, κυρίως της ανατολικής ακτής και του νότου. Μάλιστα, δεδομένου πως το πρόβλημα δεν αναμένεται να λυθεί πριν τα τέλη της εβδομάδας, οι αναλυτές αναμένουν την τιμή να συνεχίσει να αυξάνεται σε νέα υψηλά. Μένιος Φουρθιώτης: Με συνεργάτη του Ξηρού σχεδίαζε επιθέσεις Είναι χαρακτηριστικό πως σύμφωνα με τα στοιχεία της AAA Gas Prices που καταγράφει τα δεδομένα σε εθνικό επίπεδο, η μέση τιμή της βενζίνης βρισκόταν χθες στα 2,985 δολάρια από 2,927 μια εβδομάδα πριν και σήμερα «έπιασε» τα 3,008. Την ίδια ώρα, τα πρατήρια ξεμένουν από βενζίνη με αλματώδη ρυθμό, με ουρές χιλιομέτρων να δημιουργούνται έξω από όσα διαθέτουν ακόμη απόθεμα. Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία, πάνω από τα δύο τρίτα των πρατηρίων στο μεγαλύτερο μέρος των νότιων πολιτειών έχουν «αδειάσει», με το μεγαλύτερο πρόβλημα να αντιμετωπίζουν η Φλόριντα, η Νότιος Καρολίνα και η Βόρειος Καρολίνα και δη, μεγάλα αστικά κέντρα. Ενδεικτικά, το 60% των πρατηρίων στην Ατλάντα και το 70% των πρατηρίων στο Σάρλοτ έχουν κατεβάσει «ρολά». Βέβαια οι αναλυτές επιμένουν να αποδίδουν το πρόβλημα σε φαινόμενα πανικού, καθώς ο κόσμος σπεύδει να «φουράρει» τα αυτοκίνητα του φοβούμενος παρατεταμένες ελλείψεις και αύξηση των τιμών, όμως οι εκκλήσεις των αρχών δεν έχουν φέρει αποτέλεσμα. Προκειμένου να διευκολύνει την κατάσταση και δη, τον οδικό ανεφοδιασμό όλης της αγοράς ο Λευκός Οίκος έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά μέτρων, όπως την άρση των περιβαλλοντολογικών κανόνων που διέπουν ορισμένες περιοχές εμποδίζοντας την οδική μεταφορά καυσίμων, την προσωρινή αύξηση του συνολικού χρόνου που μπορεί ένας οδηγός νταλίκας να οδηγεί αλλά και την άρση των περιορισμών στην κυκλοφορία μεγάλων οχημάτων σε συγκεκριμένες περιοχές και δρόμους. Επίσης, προχώρησε σε άρση των περιορισμών που εμπόδιζαν τη μετακίνηση εμπορευμάτων από πλοία με ξένη σημαία μεταξύ αμερικανικών λιμανιών, ήτοι σε τοπικό επίπεδο, ενώ προσανατολίζεται και στη ναύλωση επιπλέον τάνκερ για την ενίσχυση του ανεφοδιασμού μέσω θαλάσσης. Μάλιστα απόψε ο Λευκός Οίκος έχει ορίσει ειδικό briefing για να ενημερώσει το κοινό για τα μέτρα. Ανάμεσα στις προτάσεις, πάντως, είναι και μια προσωρινή αναστολή στα ειδικά τέλη καυσίμων προκειμένου να πέσουν οι τιμές, κάτι που έχουν ήδη κάνει σε τοπικό επίπεδο κάποιες πολιτείες, όπως η Γεωργία, μειώνοντας τους πολιτειακούς φόρους. Όμως, ο ένας μετά τον άλλον οι κυβερνήτες κυρίως του Νότου ζήτησαν συντονισμένη δράση σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ώστε και να βελτιωθεί ο εφοδιασμός και να μειωθούν οι τιμές. Πηγή: ΟΤ Τέτοια βαρβαρότητα σπάνια συναντάται