Τα παιχνίδια που θα δώσει ο Ολυμπιακός τον Μάιο

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Μαΐου ανέβασε στα social media το Μεγάλο Σάββατο (1/5) η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι αυτόν τον μήνα θα δώσουν τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια των πλέι οφ της Superleague, ενώ στις 22 Μαΐου υπάρχει ο μεγάλος τελικός του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα, στις 5 Μαΐου οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν τον Αρη για την 7η αγωνιστική των πλέι οφ και τέσσερες μέρες αργότερα θα παίξουν με τον Αστέρα Τρίπολης για την 8η στροφή. Στις 12 Μαΐου υπάρχει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για την 9η αγωνιστική και στις 16/5 το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, για την 10η και τελευταία στροφή των φετινών πλέι οφ.

Στις 22 Μαΐου είναι ο μεγάλο τελικός του Κυπέλλου, όπου οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσου τον ΠΑΟΚ με στόχο το δεύτερο συνεχόμενο νταμπλ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι μετά το παιχνίδι με τον Δικέφαλο του Βορρά, στις 12 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί η φιέστα για το 46ο πρωτάθλημα.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Καλό μήνα σε όλους! Για να μην χάσεις καμία «μάχη» της ομάδας μας τον Μάιο! / Ηave a nice month everyone! Don’t lose a single Olympiacos’ match this May! 🔴⚪️🗓#Olympiacos #Schedule #Fixtures #slgr #PlayOff #GreekCup #Final #May #Football pic.twitter.com/t7C3A9LCCz

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) May 1, 2021