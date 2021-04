Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας του καταδικασμένου εγκληματία, ευρωβουλευτή και ηγετικού στελέχους της Χρυσής Αυγής, Ιωάννη Λαγού.

Στην ψηφοφορία, η οποία διενεργήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας και τα αποτελέσματά της ανακοινώθηκαν πριν από λίγο, 658 ψήφισαν υπέρ και 25 κατά.

Ο δρόμος ανοίγει για τη σύλληψή του από τις Βελγικές Αρχές και την έκδοσή του στην Ελλάδα για να εκτίσει την ποινή του.

After months of delays over procedure, the European Parliament has voted to waive the immunity of Golden Dawn convicted criminal MEP Ioannis Lagos. The road opens for his arrest by the Belgian authorities & his extradition to Greece to serve his sentence.

Our story is coming.

— Matina Stevis-Gridneff (@MatinaStevis) April 27, 2021