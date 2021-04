Premier League : Η ιρανική τηλεόραση έκοψε ως «ασεβή» πλάνα γυναίκας βοηθού

Στο ντέρμπι της Premier League ανάμεσα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Τότεναμ, χρέη βοηθού διαιτητή είχε αναλάβει μία γυναίκα ονόματι Σίαν Μάσεϊ Έλις.

Όποιος παρακολούθησε όμως το παιχνίδι μέσω της ιρανικής τηλεόρασης, τότε πιθανότατα θα πίστευε πως το παιχνίδι διεξάγεται χωρίς επόπτη από την μία μεριά, καθώς η Βρετανίδα δεν εμφανίστηκε ποτέ σε πλάνο του σκηνοθέτη.

Τα δύο εμφανή… πόδια της καθώς και το ότι φαίνονταν τα μαλλιά της, ήταν αρκετά για να «κοπεί» από την ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση και να αντικατασταθεί από τις εικόνες του γηπέδου και της τριγύρω περιοχής.

Με βάση τους ισλαμικούς ηγέτες της χώρας, απαγορεύεται να εμφανίζονται στην τηλεόραση «γυμνά» γόνατα γυναικών ή μαλλιά χωρίς μαντήλα, κάτι το οποίο αποτελεί την εμφάνιση οποιασδήποτε γυναίκας ασχολείται με το ποδόσφαιρο.

Iranian state TV censors Spurs vs Man Utd because Sian Massey-Ellis was wearing shorts #mufc #ManUtd https://t.co/jc0lqoYnVC

— Man Utd Latest (@ManUtdLatestCom) April 14, 2021