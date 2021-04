Ηνίοχος 21: Άρχισε σήμερα η μεγάλη πολυεθνική αεροπορική άσκηση

skhshΗχηρό μήνυμα στην Άγκυρα στέλνει η μεγάλη αεροπορική άσκηση «Ηνίοχος» που ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας και για τις επόμενες 1ο ημέρες θα διεξαχθεί στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Πρόκειται για την ευρύτερη αεροπορική άσκηση στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, η οποία παρέχει στους συμμετέχοντες υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και μοναδική εμπειρία συμμετοχής, γεγονός που αποδεικνύεται από το μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνουν διεθνείς παράγοντες και στρατιωτικοί αναλυτές.

Η άσκηση «ΗΝΙΟΧΟΣ 2021» διεξάγεται σε ετήσια βάση, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ) και της 117 ΠΜ, στην Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας, η οποία βρίσκεται στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Διαρκεί 15 ημέρες και καλύπτει ολόκληρο το FIR Αθηνών.

Το σενάριο της Άσκησης βασίζεται στην ιδέα εκτέλεσης επιχειρήσεων από μία Αεροπορική Βάση (SINGLE BASE CONCEPT), με τη συμμετοχή όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Η συμμετοχή ισχυρών κρατών, αποτελεί αναγνώριση της ποιότητας του επιχειρησιακού σχεδιασμού από το ΓΕΑ.

Από τη Γαλλία θα συμμετάσχουν μαχητικά αεροσκάφη τύπου Rafale και Mιραζ-2000D, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) τα μαχητικά F-16, ενώ οι ΗΠΑ μετέχουν με μαχητικά αεροσκάφη F-16, ιπτάμενα τάνκερ KC-135 και UAV τύπου MQ-9.

Η φετινή ισραηλινή συμμετοχή περιλαμβάνει F-15 και F-16, ενώ οι Ισπανοί με F/A-18. Ο Καναδάς στέλνει οκτώ στελέχη που θα συμμετάσχουν στην άσκηση ως διαχειριστές αεράμυνας (GCI) και η Κύπρος με ελικόπτερο τύπου AW-139.

Η Αυστρία, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Ρουμανία και η Σλοβενία αποστέλλουν στρατιωτικούς παρατηρητές. Η άσκηση που σχεδίασε το ΓΕΑ θα συνδυαστεί με την άσκηση «Λαίλαψ 21» του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ θα συμμετάσχουν και μονάδες της διακλαδικής διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ και του Στρατού Ξηράς.

Όπως όλες οι πολυεθνικές στρατιωτικές ασκήσεις, έτσι και ο ΗΝΙΟΧΟΣ, εκπέμπει μηνύματα σε πολλούς αποδέκτες, που εμπεριέχουν και σαφές πολιτικό και διπλωματικό περιεχόμενο. Ασκήσεις τέτοιου επιπέδου, αποτελούν και επίδειξη στρατιωτικής ισχύος με στόχο τον εκφοβισμό, των ή του αντιπάλου (αντιπάλων θεωρητικών, δυνητικών ή πραγματικών) του ασκούμενου πολυεθνικού σχηματισμού.

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επηρεάζονται από τις σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία, τις σχέσεις της Ουάσιγκτον με την Άγκυρα, αλλά και από τις αμερικανορωσικές σχέσεις, που με αιχμή την ουκρανική κρίση, έχουν επιδεινωθεί σημαντικά.

Η κρίση στην Ουκρανία επαναφέρει διαιρέσεις και συσπειρώσεις ανάλογες του Ψυχρού Πολέμου. Έτσι, διαμορφώνεται μια σύγχρονη γεωπολιτική και πολιτικο-στρατιωτική πραγματικότητα, σε συμμάχους της Δύσης (ΗΠΑ, ΕΕ, ΝΑΤΟ, Καναδάς, Ισραήλ) και σε αντιπάλους της (Ρωσία, Κίνα), με την Τουρκία να προσπαθεί να υποδυθεί και πάλι στο ρόλο του “επιτήδειου ουδέτερου” και την Ελλάδα να είναι αυστηρά προσηλωμένη στην αμερικανο-νατοϊκή πολιτικo-στρατιωτική συμμαχία.

Στον ΗΝΙΟΧΟ 21, μεταξύ άλλων, θα γίνουν υψηλού επιπέδου αποστολές – επιχειρήσεις και θα αξιολογηθούν οι επιδόσεις των πολεμικών αεροποριών που συμμετέχουν και στα εξής :

Επιθετικές Επιχειρήσεις Αντεπίθεσης – Offencive Counter Air Operations (OCA).

Αμυντικές Επιχειρήσεις – Air Defence Operations (ADO).

Επιχειρήσεις Αντεπίθεσης Επιφανείας με τη συνδρομή της Αεροπορικής Δύναμης σε Χερσαίες και Θαλάσσιες Επιχειρήσεις – Counter Surface Force Operations (CSFO) including Air Power Contribution to Land Ops (APCLO) and Air Power Contribution to Maritime Ops (APCMO).

Αποστολές Αναγνώρισης (RECCE).

Αποστολές Έρευνας και Διάσωσης Μάχης (Combat Search And Rescue).

Αποστολές εναντίον Χρονικά Ευαίσθητων Στόχων (Time Sensitive Target).

Ουσιαστικά, στην αεροπορική άσκηση “Ηνίοχος 21”, μετέχουν ισχυρές αεροπορικές δυνάμεις της δυτικής συμμαχίας, που θα ασκηθούν και θα δοκιμαστούν σε ιδιαίτερα απαιτητικές αεροπορικές αποστολές με τρόπο, ώστε το μήνυμα της αεροπορικής συμμαχικής ισχύος και διακλαδικής συνεργασίας που θα εκπέμψουν οι ασκούμενοι σύμμαχοι να είναι ευδιάκριτο και πολλαπλώς αξιολογήσιμο, από κάθε ενδιαφερόμενο.