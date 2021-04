Δένδιας : Η Ελλάδα επιθυμεί να ανοίξει μια νέα σελίδα στις σχέσεις με τη Λιβύη

Το μήνυμα πως «η Ελλάδα επιθυμεί να ανοίξει νέα σελίδα στις σχέσεις με τη Λιβύη και ως διαχρονικά καλός γείτονας και μέλος της ΕΕ, να στηρίξει τον λαό της στην ανασυγκρότηση της χώρας», στέλνει μέσω Twitter ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος συνόδευε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσημη επίσκεψή του στη Λιβύη.

«Η επαναλειτουργία της ελληνικής πρεσβείας στην Τρίπολη και η επανασύσταση του γενικού προξενείου στη Βεγγάζη, θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών» επισημαίνει επίσης ο Νίκος Δένδιας.

Επίσης, παραθέτει και στιγμιότυπα από την τελετή επίσημης επαναλειτουργίας της ελληνικής πρεσβείας στην Τρίπολη, με την οποία ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Λιβύη.

Κατά την παρουσία του στη Λιβύη, ο κ. Δένδιας συμμετείχε στις διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Λίβυο πρωθυπουργό Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών συμμετείχε στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Ιταλό ομόλογό του Μάριο Ντράγκι, παρουσία και του Ιταλού ομόλογο του Λουίτζι Ντι Μάιο.

Greece, desires to open a new page in its relations with #Libya, and as a longstanding EU friend and neighbour, to help in the reconstruction of the country and support its people. pic.twitter.com/8SWIwpDILj

