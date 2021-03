Αυτό που θα γίνει ανήμερα την 25η Μαρτίου σίγουρα δεν έχει ξαναγίνει. Και μάλιστα δεν έχει ξαναγίνει σε περίοδο πανδημίας. Γιατί εάν κάποιος παρακολουθεί τις δοκιμές παρέλασης που γίνονται τούτες τις ημέρες στον Αυλώνα σίγουρα θα εντυπωσιαστεί. Στις παρελάσεις, βλέπετε, προβλέπονται και δοκιμαστικά, για να είναι όλα τέλεια. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι την ημέρα εκείνη, κορωνοϊού επιτρέποντος, ο ελληνικός ουρανός θα γεμίσει με πολεμικά αεροπλάνα. Δεν θα είναι μόνον τα αμερικανικά F-16 μαζί με τα γαλλικά Rafale και τα ελληνικά F-16 και Mirage που θα περάσουν πάνω από την παρέλαση, είναι και το αμερικανικό γιγαντιαίο αεροπλάνο KC-35 εναέριου ανεφοδιασμού που σταθμεύει στη Σούδα. Θα τιμήσουν με αυτό τον τρόπο τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση.

***

Αμερικανικό, Ρωσικό, Γαλλικό και Βρετανικό πολεμικό

Την ίδια ώρα όλα τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας θα απογειωθούν σχεδόν ταυτόχρονα από τις βάσεις τους και θα πετάξουν τιμητικά πάνω από όλες τις ελληνικές πόλεις. Και στη θάλασσα θα πείτε; Πολεμικά πλοία των Αμερικανών, των Ρώσων, των Γάλλων και των Βρετανών θα δέσουν σε ελληνικά λιμάνια. Δεν γνωρίζω εάν το αμερικανικό πολεμικό θα δέσει δίπλα από το ρωσικό (που εάν συμβεί κάτι τέτοιο το ελληνικό λιμάνι έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο), αλλά τέτοια σύναξη πολεμικών πλοίων είχε να ξαναγίνει από τη Ναυμαχία του Ναβαρίνου.

***

Οι 15 ιππείς των Τεθωρακισμένων

Για πρώτη φορά θα παρελάσουν και ιππείς, με άλογα της Διεύθυνσης Ιππικού Τεθωρακισμένων. Συνολικά θα παρελάσουν 15 ιππείς φορώντας στολές του 1821, των βαλκανικών πολέμων και στολές από τον Α και τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο καθώς και σύγχρονες στολές. Θα κρατούν ιστορικές σημαίες από τους αγώνες του έθνους.

***

Οι 40 προσκεκλημένοι στο Προεδρικό και το click away

Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει σχέση με τις εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου, αλλά και με την πανδημία. Μου λένε οι ειδικοί ότι, παρά το αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων που είχε χθες καταγραφεί (3.645) και το αρνητικό ρεκόρ διασωληνωμένων (630) επίκειται μερική χαλάρωση των μέτρων: Για παράδειγμα, αναφέρουν, δεν έχει αποδειχθεί ότι το click away αυξάνει τον κίνδυνο της διασποράς. Συνεπώς γιατί να ισχύει ακόμα η απαγόρευση; Και από την άλλη μου λένε ότι το βράδυ της 25ης Μαρτίου στο Προεδρικό Μέγαρο θα παρακαθίσουν σε επίσημο δείπνο 40 καλεσμένοι της Προέδρου της Δημοκρατίας ανάμεσά τους και αρχηγοί κρατών, ένας πρίγκηπας και μία Δούκισσα και θα ήταν άδικο να αφήνουν κλειστό και το click away, αλλά και το take way.

***

Ουδείς παραμένει… ακούρευτος

Οι ειδικοί, μου λένε επίσης, ότι θα εισηγηθούν την Παρασκευή να ανοίξουν από τη Δευτέρα τα κομμωτήρια, τα κουρεία καθώς και τα ινστιτούτα αισθητικής και περιποίησης άκρων. Ρώτησα λοιπόν γιατί να ανοίξουν τα κουρεία, αφού ουδείς, πλην Κικίλια και Τσιόδρα, κυκλοφορεί… ακούρευτος. Μου είπαν ότι για αυτόν ακριβώς τον λόγο θα πρέπει να ανοίξουν γιατί η φοροδιαφυγή έχει πάει στα ύψη και τα μέτρα προστασίας έχουν χαλαρώσει υπερβολικά. Δεν είναι ακούρευτοι γιατί έρχονται οι κουρείς και κομμώτριες στα σπίτια και δεν μπορούν να ελεγχθούν τα μέτρα προστασίας.

***

Η πολιτικός με την άσπρη ρίζα

Μια από τις γυναίκες πολιτικούς της ΝΔ (με θέση στην κυβέρνηση) αρνείται τις κατ΄οίκον επισκέψεις των κομμωτριών και περιμένει καρτερικά να ανοίξουν τα κομμωτήρια. Μάλιστα για του λόγου το αληθές στέλνει εκεί που πρέπει φωτογραφίες της με την ρίζα να φτάνει μέχρι τα αυτιά.

***

Ο Τσίπρας προσέλαβε… σκηνοθέτη

Αληθεύει άραγε πως οι του Αλέξη Τσίπρα έχουν αναθέσει εδώ και καιρό την σκηνοθεσία των δημόσιων εμφανίσεων του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ σε καταξιωμένο σκηνοθέτη; Ακούω ένα όνομα μα θα επανέλθω: Μιχάλης Κωνσταντάτος. Για να σας δώσω στο μεταξύ μια ιδέα γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά ο κ. Τσίπρας χρειάζονται σκηνοθέτη στα πολιτικά δρώμενα, ανέθεσαν σε επαγγελματία σκηνοθέτη να κάνει το βιντεάκι (και την διαδικτυακή εκδήλωση) για την Υγεία που πήγε (σκηνοθετικώς) περίφημα. Όσον αφορά τον σκηνοθέτη Μιχάλη Κωνσταντάτο, έχω να σας πω και τούτα: Δούλεψε στον κινηματογράφο, έγραψε και σκηνοθέτησε μια ταινία μεγάλου μήκους «Luton» και τρεις ταινίες μικρού μήκους που συμμετείχαν στο διαγωνισμό τμήμα 30 και πλέον φεστιβάλ του εξωτερικού.

***

Νίκη των προεδρικών του ΣΥΡΙΖΑ στον Πειραιά

Εν τω μεταξύ στα του ΣΥΡΙΖΑ μου λένε, μια μεγάλη νίκη εσωκομματικά και στις νομαρχιακές οργανώσεις κατήγαγε η προεδρική πλειοψηφία στον Πειραιά. Εκεί παρότι η περιοχή θεωρείται κάστρο των 53 και της Ομπρέλας, οι προσκείμενοι στην ηγετική ομάδα επικράτησαν. Αιτία; Ο Τρύφων Αλεξιάδης που έπαιξε σημαντικό ρόλο στα οργανωτικά. Σημειώνω και δημοφιλία του πρώην γ.γ. Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί κυβερνώσας Αριστεράς, Χρήστου Λαμπρίδη – ο οποίος έχει διείσδυση σε όλες τις συνιστώσες – συγνώμη τάσεις το λέμε τώρα – του ΣΥΡΙΖΑ αν και προεδρικός.

***

Η συνάντηση Δένδια- Τσαβούσογλου

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου όταν ανακοίνωνε τη ραντεβού του με το Νίκο Δένδια στις 14 Απριλίου, δήλωσε ότι ουσιαστικά η συνάντηση αυτή θα έχει χαρακτήρα προετοιμασίας μιας ενδεχόμενης συνάντησης μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγίπ Ερντογάν. Αλλά έχω την εντύπωση ότι Τσαβούσογλου και Δένδιας πρόκειται να συναντηθούν και πριν από τις 14 Απριλίου. Οχι επισήμως αλλά ανεπισήμως στις 24 Μαρτίου στο περιθώριο της συνόδου υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Κάποια στιγμή μπορεί να συναντηθούν μου λένε από τις Βρυξέλλες. Αλλά εκείνη την ημέρα η προσοχή των περισσότερων υπουργών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας θα είναι στραμμένη στον νέο υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν. Επίσης στις 14 Ιουνίου θα είναι η Σύνοδος Κορυφής των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και θα βρεθούν στον ίδια χώρο, στην έδρα της Συμμαχίας, τόσο ο Πρόεδρος Μπάιντεν όσο και οι κκ. Μητσοτάκης και Ερντογάν.

****

Στο έλεος των σπρέι η περιοχή γύρω από την Ακρόπολη

Στο έλεος των σπρέι και των δήθεν γκράφιτι βρίσκονται εδώ και πολύ καιρό χώροι γύρω από την Ακρόπολη και συγκεκριμένα ο πεζόδρομος της οδού Αποστόλου Παύλου. Στον πέτρινο τοίχο που εκτείνεται κατά μήκος της, αλλά ακόμα και στους βράχους που εκτείνονται πίσω από αυτόν και οδηγούν προς τον Άρειο Πάγο, κάποιοι ασυνείδητοι φρόντισαν να αφήσουν το κακόγουστο «αποτύπωμά» τους. Ακόμα και η εξαίρετη γυναικεία μορφή που ζωγράφισαν το 2019 καλλιτέχνες από το εξωτερικό στον τοίχο του θερινού σινεμά «ΘΗΣΕΙΟΝ» που βρίσκεται στον ίδιο δρόμο, δεν γλύτωσε από τον βανδαλισμό. Η θλιβερή εικόνα και κυρίως η έλλειψη δράσεων εκ μέρους των αρμοδίων φορέων επιτείνει την αίσθηση εγκατάλειψης. Μαθαίνω ότι δεν είναι αρμοδιότητα του δήμου Αθηναίων καθώς τον πρώτο λόγο για την περιοχή λόγω της ιστορικότητάς της έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ.

Μάλιστα τυχαίνει όλα αυτά να συμβαίνουν σε μια περίοδο που ο δήμος Αθηναίων έχει ξεκινήσει εκστρατεία καθαρισμού από τα γκράφιτι στο πλαίσιο της καμπάνιας του δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη με στόχο «να αποκαλυφθεί η πραγματική Αθήνα πίσω από την μουτζούρα». Το «μήνυμα» του κ. Μπακογιάννη ήταν «από τη μία πλευρά, να αποκαλύψουμε την πραγματική εικόνα της πόλης και από την άλλη, να στείλουμε ένα μήνυμα που λέει ότι το δικαίωμα των Αθηναίων να ζουν σε μία καθαρή γειτονιά είναι αναφαίρετο, είναι ο σεβασμός στην ποιότητα της ζωής τους». Οι αρμόδιοι γνωρίζουν το πρόβλημα – δεν είναι άλλωστε το μόνο, με χαρακτηριστικό αυτό που συμβαίνει στον παρακείμενο χωματόδρομο που χωρίζει την αρχαία ρωμαϊκή αγορά από τους πρόποδες του Ιερού Βράχου και ο οποίος μετατρέπεται σε λίμνη κάθε φορά που βρέχει, θέμα που έχει δημοσιοποιηθεί και από αυτή εδώ την στήλη στο μακρινό παρελθόν αλλά παραμένει άλυτο. Το (ρητορικό) ερώτημα είναι: αν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ δεν μπορούν, γιατί δεν παραχωρούν την αρμοδιότητα στον δήμο Αθηναίων να τελειώνει επιτέλους αυτή η τραγική ανακύκλωση και διαιώνιση των προβλημάτων στο πιο εμβληματικό σημείο της πόλης;

***

Έρχεται και ο James Bond

Ξέρετε πόση σημασία δίνουν οι Εγγλέζοι στον James Bond, στον μυστικό και γοητευτικό πράκτορα της Αυτού Μεγαλειότητας, 007; Ακόμα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου τον παρουσίασαν ότι δήθεν σώζει τη βασίλισσα Ελισάβετ από τρομοκρατική επίθεση. Ε, λοιπόν σας πληροφορώ ότι ο James Bond, κατά κόσμο Ντάνιελ Κρεγκ έρχεται, κορωνοϊού επιτρέποντος, στην Αθήνα και όλα τα βρετανικά ΜΜΕ θα είναι στραμμένα στην Ελλάδα Θα είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για την τουριστική προβολή της χώρας μας, αφού ο Ντάνιελ Κρεγκ έρχεται στην Ελλάδα για το σίκουελ της ταινίας «Knives out» (Στα μαχαίρια). Η ταινία είναι σε σκηνοθεσία Ράιαν Τζόνσον, («Πόλεμος των Άστρων») και έχει σκηνοθετήσει το πολύ πετυχημένο επεισόδιο του «Τελευταίου Τζεντάι». Όπως διαβάζω (και σας το μεταφέρω αυτούσιο) η ταινία «Στα Μαχαίρια», «δείχνει τη μεγάλη αγάπη του γνωστού σκηνοθέτη για τα αστυνομικά και τη μαύρη κωμωδία και δεν ήταν μόνο εισπρακτική επιτυχία, αλλά απέσπασε και θερμές κριτικές για το πρωτότυπο σενάριο και τον τρόπο που κατάφερε να αναστήσει τα πολυπρόσωπα αστυνομικά δράματα τύπου Αγκαθα Κρίστι, ποτίζοντάς τα με επιπλέον δόσεις βιτριολικού χιούμορ».