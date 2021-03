Δραματική έκκληση Κικίλια προς ιδιώτες γιατρούς

Δραματική δημόσια έκκληση προς τους ιδιώτες γιατρούς να ενταχθούν στο δημόσιο σύστημα Υγείας και να βοηθήσουν με όλες τις δυνάμεις τους, απηύθυνε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Θα λαμβάνουν, είπε, 2.000 ευρώ τον μήνα, συν τις υπερωρίες (εφημερίες). Και πρόσθεσε: «Όλοι πρέπει να στηρίξουν το δημόσιο σύστημα Υγείας στη μάχη που δίνουμε».

Η κατάσταση είναι δύσκολη. Το Σύστημα Υγείας δέχεται ασφυκτική πίεση και το ερώτημα που πλανάται στα χείλη όλων είναι, έως πότε; Τα κρούσματα, παρά τα παρατεταμένα lockdown, εξακολουθούν να δίνουν τετραψήφιο αριθμό. Να σκεφθείτε ότι κάθε μέρα πάνω από 400 ασθενείς εισάγονται με covid στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Αν και χθες υπήρξαν οριακά λιγότεροι διασωληνωμένοι (στους 443), το Rt ωστόσο για την επικράτεια εκτιμάται αυτή τη στιγμή να είναι 1,06. Κάθε μέρα, είπε, γεμίζει ένα μεσαίο νοσοκομείο..

Από χθες μπήκε στην εφημερία το Ερρίκος Ντυνάν. Το Σισμανόγλειο έγινε αποκλειστικά κλινική για περιπτώσεις Covid. Από σήμερα (Πέμπτη) ενεργοποιούνται άλλες δύο ιδιωτικές κλινικές. Έως τώρα έχουν γίνει 1.082.082 εμβολιασμοί. Μόνον την Τετάρτη έχουν γίνει πάνω από 24.000 εμβολιασμοί. Το επόμενο άνοιγμα θα είναι για την ομάδα Α των ευπαθών πολιτών και θα γίνει εντός των επόμενων 10 ημερών.

Με τόσα πολλά ημερήσια κρούσματα αρχίζει η κυβέρνηση να αναθεωρεί τον προγραμματισμό της πότε θα ανοίξει το λιανεμπόριο αν και τις τελικές αποφάσεις αναμένεται να τις λάβει μετά την Καθαρή Δευτέρα.

***

Ο «Ινδιάνος», οι γιγαντομολότοφ και οι χούλιγκαν

Δεν ήταν μία, αλλά 25 οι γιγαντομόλοφ, που επρόκειτο πιθανότητα να εκτοξευθούν εναντίον των αστυνομικών στη Νέα Σμύρνη, με διαβεβαίωσαν αστυνομικές πηγές. Έκαναν λόγο για… γιγαντομολότοφ! Και μάλιστα του 1,5 λίτρου που είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. .Οι 25 γιγιντομολότοφ βρέθηκαν σε σακίδιο λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη. Βρέθηκαν μάλιστα… ενισχυμένες. Είχαν πάνω τους προσαρμοσμένες κροτίδες. Μέσα σε αυτά τα σακίδια βρέθηκαν και πέντε λίτρα βενζίνης κάτι σιδερόβεργες και κοτρόνες.

Αλλά από αστυνομικές πηγές μάθαμε και για ένα… παρατσούκλι από τα χθεσινά γεγονότα. Ονόμασαν κάποιον… «Ινδιάνο» όχι λόγω καταγωγής ή επειδή μοιάζει με Ινδιάνο, αλλά ενήργησε, όπως μου είπαν, με τον τρόπο που δρουν οι ινδιάνοι όταν επιτίθενται. Επιτίθενται εν κινήσει. Λέγεται μάλιστα ότι αυτός ήταν που επιτέθηκε στον αστυνομικό, διανύοντας περίπου 100 μέτρα και τον έριξε από τη μηχανή του. Αργά το βράδυ έγινε γνωστό ότι συνελήφθη από αστυνομικούς στον Ασπρόπυργο ο δράστης που έριξε τον αστυνομικό από τη μηχανή. Πρόκειται για Έλληνα ιρακινής καταγωγής, 30 ετών και ανήκει σε σύνδεσμό μεγάλης ομάδας.

Υπάρχει όμως και μία άλλη ανακάλυψη της Αστυνομίας, όπως μου την περιέγραψαν. Ακριβώς στο σημείο όπου κτυπήθηκε ο αστυνομικός. Έκπληκτοι οι αστυνομικοί βρήκαν δίπλα στον τραυματισμένο συνάδελφό τους, ένα… πορτοφόλι, όπου μέσα υπήρχε ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης πιστωτικές κάρτες. Ανήκε, όπως υπέθεσαν σε έναν από τους δράστες της επίθεσης και του έπεσε την ώρα που κτυπούσαν τον αστυνομικό. Ο εν λόγω νεαρός που είναι και χούλιγκαν (συγκεκριμένης ομάδας) εντοπίστηκε και πρόκειται να του απαγγελθεί κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Όπως μου είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης όλοι όσοι πήραν μέρος στην επίθεση εναντίον του αστυνομικού και δεν έχουν ακόμα συλληφθεί, θα εντοπισθούν και θα συλληφθούν.

Όπως και νάχει το πράγμα το βράδυ της Τρίτης στη Νέα Σμύρνη συνέβησαν τραγικά πράγματα. Για παράδειγμα, όπως μου έλεγαν από την ΓΑΔΑ υπήρξε μια «αγέλη ενός επικίνδυνου μείγματος χούλιγκαν και μπαχαλάκηδων», οι οποίοι επί 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα χτυπούσαν βάναυσα τον 27χρονο αστυνομικό της ομάδας ΔΡΑΣΗ, κάνουν λόγο οι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας.

Θα πρέπει όμως να σημειώσω και τούτο: Μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του αστυνομικού ακολούθησε μια εκδικητική μανία των συναδέλφων του, οι οποίοι προέβησαν σε ακραίες κι επικίνδυνες ενέργειες εναντίον πολιτών και βρέθηκαν μέσα σε αυλές, σε σπίτια και σε καταστήματα και για το λόγο αυτό ερευνώνται από την ελληνική αστυνομία και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Να ξέρετε επίσης ότι τέθηκε σε διαθεσιμότητα ανθυπαστυνόμος της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που συμμετείχε στον ξυλοδαρμό του 29χρονου το μεσημέρι της Κυριακής στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί σχετική πρόταση του αξιωματικού που διενεργεί την ΕΔΕ. Πρόκειται, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες για τον πρώτο αστυνομικό που φαίνεται στο επίμαχο βίντεο να επιτίθεται στον νεαρό, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθούν σε διαθεσιμότητα και άλλοι αστυνομικοί που εμπλέκονται στο περιστατικό.

***

Τα αίτια της πρόσφατης βίας

Ρώτησα ωστόσο κυβερνητικό παράγοντα (πιο αρμόδιος δεν γίνεται) να μου δώσει κάποια εξήγηση πού οφείλεται αυτή η έκρηξη βίας που συναντάμε το τελευταίο διάστημα. Και ιδού τι μου απάντησε. Πρώτα απ΄όλα οφείλεται στην κόπωση των πολιτών από τα μέτρα για τον Covid, δηλαδή από την «κλεισούρα» και από τα οικονομικά προβλήματα που προκάλεσε η καραντίνα. Βλέπει, μου λέει με νόημα ο κυβερνητικός παράγοντας το αστυνομικό να τον πλησιάζει τη στιγμή που δεν τηρεί τα μέτρα και τον βλέπει ως «απειλή» που έρχεται να του επιβάλει πρόστιμο των 300 ευρώ. Μου εξήγησε ωστόσο ότι δεν ήταν δουλειά της Αστυνομίας να επιβάλει πρόστιμα για τον κορωνοϊό, αλλά δεν υπήρχε άλλο σώμα για να αναλάβει αυτή την δύσκολη δουλειά. Εν συνεχεία, λέει όλες αυτές οι επιθέσεις που γίνονται για στήριξη του Κουφοντίνα έχουν και αυτές το αντίκτυπό τους. Και τέλος είναι η αναστάτωση που σημειώνεται στα Πανεπιστήμια εξαιτίας του νόμου για την αστυνόμευση τους. Αυτά μου είπε, σας τα μετέφερα πάραυτα και αμαρτία ουκ έχω.

***

Το εμπάργκο του ΚΚΕ σε τηλεοπτική εκπομπή

Tο «κόψιμο» της Λιάνας Κανέλλη στον «αέρα» της πρωινής εκπομπής του «ΣΚΑΪ», ήταν για το ΚΚΕ «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι». Εξόργισε τον Περισσό καθώς όπως λένε δεν είναι το μοναδικό περιστατικό λογοκρισίας σε βάρος εκπροσώπου του ΚΚΕ από τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο του «ΣΚΑΪ». Αμέσως μετά το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ έγραψε στο λογαριασμό του στο «Twitter»: «Μετά τα επαναλαμβανόμενα κρούσματα λογοκρισίας σε καλεσμένους του ΚΚΕ στις εκπομπές του πρωινού άτυπου κυβερνητικού εκπροσώπου Δ. Οικονόμου του «ΣΚΑΪ», είναι προφανές ότι το ΚΚΕ δεν πρόκειται στο εξής να νομιμοποιήσει με την -ούτως ή άλλως σπάνια- παρουσία του αυτές τις πρακτικές».

***

Το μόνο που θέλει η Ελλάδα είναι… αγάπη

«Το μόνο που θέλετε είναι η Ελλάδα» («All you want is Greece»), είναι το νέο κάλεσμα προς τους ξένους τουρίστες που επιθυμούν να επισκεφτούν eφέτος την Ελλάδα, η οποία ανοίγει τις τουριστικές πύλες της έως τις 14 Μαΐου με αυστηρές προϋποθέσεις λόγω Covid. Το νέο αυτό σλόγκαν είναι προφανώς εμπνευσμένο από το τραγούδι των Beatles «All you need is love» που κυκλοφόρησε το 1967 και μεταξύ μας καλύτερα να κρατούσαν αυτόν τον τίτλο (εάν δεν υπήρχαν προβλήματα με τα δικαιώματα), προσθέτοντας απλώς το…in Greece! Με τόσα που πέρασε ο τουριστικός κλάδος εξαιτίας της πανδημίας σίγουρα δεν θα θέλει τίποτα άλλο από αγάπη και στήριξη. Εν πάσει περιπτώσει το σύνθημα του ΕΟΤ κάνει ήδη τον γύρο του κόσμου, μόλις χθες παρουσιάστηκε διαδικτυακά στο Βερολίνο όπου διεξάγεται (επίσης διαδικτυακά )η πιο διάσημη τουριστική έκθεση στον κόσμο.

Για την ιστορία σας ενημερώνω ότι το δημιουργικό της νέας καμπάνιας το κέρδισε (με διαγωνισμό) η Bold Ogilvy. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 75.000 ευρώ (επιπλέον ΦΠΑ 25%). Η καμπάνια, όπως μου είπε η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, θα αφορά κυρίως τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και κάποιες σημαντικές αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ΗΠΑ, Ρωσία κτλ.), ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός αναμένεται να ξεπεράσει τα 15 εκατ. ευρώ φθάνοντας ίσως και τα 20 εκατ. ευρώ. Θα συνεχιστεί ΄έως τον Νοέμβριο, ενώ ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, αφού το last minute πρόκειται να αυξηθεί την τρέχουσα χρονιά.

Εφόσον μιλάμε για τουρισμό (την βαριά βιομηχανία της χώρας μας) και πότε αυτός ανοίγει, σας πληροφορώ ότι ήδη γίνονται συνεννοήσεις ώστε οι τουρίστες από Αγγλία, Σερβία, Ισραήλ και Κύπρο (προς το παρόν) θα μπορούν να έρχονται ελεύθερα στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν κάνει το εμβόλιο, όπως και το τεστ αντισωμάτων καθώς και ένα γρήγορο τεστ λίγο πριν αναχωρήσουν για την Ελλάδα. Για να ξέρετε ότι οι τουριστικοί πράκτορες φλερτάρουν πολύ τελευταίως τα ελληνικά νησιά, αυτά που είναι covid free, δηλαδή που έχουν εμβολιασθεί όλοι οι κάτοικοί τους. Έως τον Μάιο, μαθαίνω και άλλα νησιά θα είναι covid free, αφού θα επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί.