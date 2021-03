Αντετοκούνμπο : Κοιτάει… στα μάτια Τζόρνταν και Γκαρνέτ

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αναδεικνύεται πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης, η ομάδα του Λεμπρόν Τζέιμς επικράτησε με 170-150 αυτής του Κέβιν Ντουράντ στο All-Star Game του NBA, το οποίο πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Ατλάντα.

Ο Greek Freak ήταν εντυπωσιακός, πέτυχε 35 πόντους με απόλυτη ευστοχία (13/13 δίποντα, 3/3 τρίποντα) και έγινε ο πρώτος ευρωπαίος MVP στην ιστορία των All-Star Games.

Τα κατορθώματά του όμως δε σταματούν εκεί.

Ο Γιάννης κατάφερε να μπει σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ μαζί με τους Μάικλ Τζόρνταν και Κέβιν Γκαρνέτ, καθώς έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του NBA που αναδεικνύεται MVP, καλύτερος αμυντικός και πολυτιμότερος του All-Star Game.

The only players to ever win MVP, All-Star MVP & DPOY:

Giannis Antetokounmpo

Michael Jordan

Kevin Garnett#NBAAllStar pic.twitter.com/womN9vMknj

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 8, 2021