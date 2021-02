Oπαδοί του Ερυθρού Αστέρα έβαλαν «φωτιά» στην προπόνηση της ομάδας

Δύσκολο έργο για τον Ερυθρό Αστέρα που καλείται απόψε να τα βάλει με την Μίλαν, σε ένα ματς που θα διευθύνει ο Τάσος Σιδηρόπουλος.

Οι οπαδοί της σερβικής ομάδας αποφάσισαν να τονώσουν το ηθικό τον παικτών και αψηφώντας τον κορωνοϊό, επισκέφθηκαν την χθεσινή προπόνηση του συλλόγου. Με συνθήματα και φωτοβολίδες έκαναν την νύχτα μέρα στο Βελιγράδι.

Θυμίζουμε οτι στην Σερβία ισχύει μια πιο ήπια έκδοση «lockdown», αφού δεν υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση απέρριψε το αίτημα των «ερυθρόλευκων’ για παρουσία 17 χιλιάδων φιλάθλων, λόγω φόβου έξαρσης του ιου.

Absolutely mad scenes!!

Red Star Belgrade fans take over the club’s training ground ahead of their huge #UEL clash with AC Milan pic.twitter.com/4S2xo8axWG

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 18, 2021