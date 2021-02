Τη χρήση των πιστοποιητικών εμβολιασμού ως προϋπόθεση για μετακινήσεις στο εξωτερικό, προέβλεψε σε δηλώσεις του ο Μπόρις Τζόνσον το πρωί της Δευτέρας.

«Αναπόφευκτα θα υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον για ιδέες όπως αυτή, να μπορείτε να δείξετε ότι έχετε εμβολιαστεί κατά της Covid – όπως ακριβώς πρέπει να δείξετε ότι έχετε εμβολιαστεί κατά του κίτρινου πυρετού ή άλλης ασθένειας – για να ταξιδέψετε κάπου στο εξωτερικό» είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός. «Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πιθανό, νομίζω ότι πρόκειται να συμβεί», συμπλήρωσε.

Την ίδια στιγμή, απέκλεισε την πιθανότητα τέτοιου είδους πιστοποιητικά να απαιτούνται για την είσοδο των πολιτών σε παμπ ή άλλα καταστήματα στο εσωτερικό της χώρας.

«Αυτό που δεν θα έχουμε σε αυτήν τη χώρα είναι τα διαβατήρια εμβολιασμού για να σας επιτρέψουμε να πάτε στο μπαρ ή κάτι τέτοιο» τόνισε.

“Inevitably there will be great interest in ideas like, can you show you’ve had a vaccination against COVID.”

Prime Minister Boris Johnson discusses the idea of proof of vaccination in order to travel.

