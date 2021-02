Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιούν στο κέντρο της Αθήνας φοιτητές και εκπαιδευτικοί κατά του νομοσχέδιου Κεραμέως για τα Πανεπιστήμια.

Έπειτα από συγκέντρωση στα Προπύλαια, ακολούθησε πορεία η οποία έφτασε στο Σύνταγμα λίγο πριν τις 17:30 το απόγευμα της Πέμπτης.

Students take to the streets for a second day in a row in Athens. They protest the government’s bill introducing police in universities, being voted tonight in the greek Parliament. #Greece pic.twitter.com/NqEv23WKIL

— Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) February 11, 2021