Πάιατ : Συνεργαζόμαστε για να ενισχύσουμε τον ρόλο της Ελλάδας

Την εκτίμησή του για τη σημερινή εκτεταμένη συζήτηση με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, εξέφρασε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Υπό την κυβέρνηση του Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, «συνεργαζόμαστε για να επιταχύνουμε την πρόοδο σε κοινούς στρατηγικούς στόχους και να ενισχύσουμε τον περιφερειακό ηγετικό ρόλο της Ελλάδας», τόνισε ο πρέσβης Πάιατ.

Σύμφωνα με τα όσα έγραψε στο twitter ο κ. Δένδιας στο επίκεντρο της συνάντησής του με τον κ. Πάιατ βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, περιφερειακά ζητήματα, καθώς και η Ανατολική Μεσόγειος.

Ουσιαστικά η συνάντηση αυτή έρχεται σε συνέχεια των επαφών που είχε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών χτες στο Λονδίνο όπου συζητήθηκε εκτενώς το Κυπριακό αλλά και οι διεξαγόμενες συνομιλίες Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών, όπου είναι σε εκκρεμότητα ο καθορισμός νέας ημερομηνίας του ραντεβού στην Αθήνα μεταξύ της ελληνικής και τουρκικής αντιπροσωπείας.

Παράλληλα το νέο αυτό τετ α τετ του Αμερικανού πρέσβη με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών γίνεται με φόντο τις εξελίξεις που τρέχουν στο Κυπριακό ενόψει της πενταμερούς τον Μάρτιο στη Νέα Υόρκη.

Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Κύπρο και στο Ισραήλ την ερχόμενη εβδομάδα.

Με τον Πρέσβη των ΗΠΑ, @USAmbPyatt @GreeceMFA. Συζητήσαμε για τις διμερείς σχέσεις🇬🇷🇺🇸, τα περιφερειακά ζητήματα και τις πρόσφατες εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο – I met with @USAmbPyatt. 🇬🇷🇺🇸 relations, regional issues & recent developments in #EasternMediterranean in focus. pic.twitter.com/gIG5MWCnj2

— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 3, 2021