Τα μητρικά αντισώματα αποτελούν βασικό στοιχείο της νεογνικής ανοσίας.

Η κατανόηση της δυναμικής της ανοσιακής απάντησης της μητέρας έναντι του SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και η μεταφορά αυτών των αντισωμάτων μέσω του πλακούντα αντισώματος μπορούν να βελτιώσουν τη στρατηγική εμβολιασμού των εγκύων.

Οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ιωάννης Ντάνασης, Μαρία Γαβριατοπούλου και Θάνος Δημόπουλος (πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα αποτελέσματα σχετικής μελέτης στο έγκριτο περιοδικό JAMA Pediatriacs (D.D. Flannery και συνεργάτες, Assessment of Maternal and Neonatal Cord Blood SARS-CoV-2 Antibodies and Placental Transfer Ratios JAMA Pediatr. January 29, 2021. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.0038).

Πρόκειται για μια προοπτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο Πενσυλβάνια στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.

Συνολικά, 1.714 γεννήσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 9 Απριλίου και 8 Αυγούστου 2020, ενώ 1.471 ζεύγη ορών από τη μητέρα και τον πλακούντα ήταν διαθέσιμα για μετρήσεις του τίτλου των αντισωμάτων.

Η διάμεση ηλικία των 1.714 γυναικών ήταν 32 (εύρος 28-35), από τις οποίες οι 450 ανήκαν στη μαύρη/μη ισπανική φυλή (26,3%), οι 879 (51,3%) ανήκαν στη λευκή/μη ισπανική φυλή, οι 203 (11,8%) στην ισπανική φυλή, 126 (7,3%) στην ασιατική φυλή, και 56 (3,3%) σε άλλη φυλή.

Από τις μετρήσεις που έγιναν στους διαθέσιμους ορούς, IgG ή/και IgM αντισώματα ανιχνεύτηκαν σε 83 από τις 1.471 γυναίκες (6%) τη στιγμή του τοκετού, ενώ IgG αντισώματα ανιχνεύτηκαν στο πλακουντιακό αίμα στα 72 από τα 83 νεογέννητα (87%).

Δεν ανιχνεύτηκαν IgM αντισώματα σε κανέναν ορό που προερχόταν από πλακούντα, ενώ δεν ανιχνεύτηκαν αντισώματα σε κανένα νεογνό που γεννήθηκε από οροαρνητική μητέρα.

Έντεκα νεογνά που γεννήθηκαν από οροθετικές μητέρες δεν εμφάνισαν αντισώματα.

Πιο συγκεκριμένα, τα 5 από τα 11 νεογνά (45%) γεννήθηκαν από μητέρες που είχαν μόνο IgM αντισώματα, ενώ τα 6 από τα 11 νεογνά (55%) γεννήθηκαν από μητέρες που είχαν σημαντικά χαμηλότερους τίτλους IgG αντισωμάτων συγκριτικά με όσες απέκτησαν οροθετικά νεογνά.

Η συγκέντρωση των IgG αντισωμάτων στον πλακούντα σχετιζόταν θετικά με τη συγκέντρωση των αντισωμάτων στη μητέρα, δηλαδή όσο περισσότερα αντισώματα είχε η μητέρα τόσο περισσότερα αντισώματα ανιχνεύτηκαν στον πλακούντα.

Διαπλακουντιακή μετάδοση ανιχνεύτηκε τόσο σε ασυμπτωματικές γυναίκες με παρελθούσα λοίμωξη Covid-19 όσο και σε αυτές με ήπια, μέτρια ή σοβαρή νόσο Covid-19.

Το ποσοστό της μεταφοράς αντισωμάτων από τη μητέρα στο έμβρυο αυξήθηκε όσο αυξήθηκε ο χρόνος από την έναρξη της λοίμωξης Covid-19 έως τον τοκετό.

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της μελέτης συνηγορούν υπέρ της τακτικής εμβολιασμού των εγκύων έναντι του SARS-CoV-2, όπως έχει ήδη ξεκινήσει σε μερικές χώρες, όπως το Ισραήλ και οι ΗΠΑ.

(Πηγή πληροφοριών: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)