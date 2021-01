ΗΠΑ : Ικανοποιημένος ο Μπάιντεν που δεν θα παραστεί στην ορκωμοσία o Τραμπ

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εμφανίστηκε ικανοποιημένος σήμερα από την απόφαση που έλαβε ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ να μην παραστεί στην ορκωμοσία του, στις 20 Ιανουαρίου.

«Αυτό είναι καλό» σχολίασε ο Μπάιντεν, προσθέτοντας ότι ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς είναι «καλοδεχούμενος» στην τελετή.

Ο Μπάιντεν δήλωσε επίσης ότι έχει εμπιστοσύνη στη Μυστική Υπηρεσία ότι θα φροντίσει να διεξαχθεί «με ασφάλεια» η τελετή της ορκωμοσίας.

Μέσω twitter ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν θα παραστεί στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν, αποδεικνύοντας την αναξιοπιστία του αφού λίγες ώρες νωρίτερα δεσμευόταν για ειρηνική μετάβαση της εξουσίας.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021