Νάνσι Πελόσι : Επανεξελέγη πρόεδρος της Βουλής των ΗΠΑ

Η Δημοκρατική Νάνσι Πελόσι επανεξελέγη οριακά πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, στην πρώτη συνεδρίαση του 117ου αμερικανικού Κογκρέσου, στο οποίο τα χάσματα είναι εμφανή και βαθιά.

Στα 80 της χρόνια, η ικανή τακτικίστρια, η βασική αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού της θητείας του, επανεξελέγη πρόεδρος του σώματος για δύο χρόνια, παρά τις επιφυλάξεις αρκετών στην αριστερή πτέρυγα του κόμματός της.

Η βουλεύτρια της Καλιφόρνιας, η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε τον θώκο, εξασφάλισε 216 ψήφους, έναντι 209 του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου της, του Κέβιν Μακάρθι. Όλοι οι παρόντες Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές ψήφισαν τον τελευταία· αντίθετα, πέντε μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών δεν έδωσαν την ψήφο τους στην κυρία Πελόσι.

Θα είναι επικεφαλής μιας μικρής πλειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που συρρικνώθηκε τον Νοέμβριο. Οι εκλογές για τις 435 έδρες του σώματος διεξήχθησαν ταυτόχρονα με τις προεδρικές.

Η κοινοβουλευτική ομάδα των Δημοκρατικών είναι η μικρότερη τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Η πλειοψηφία στη Γερουσία και άρα η ισορροπία ισχύος στο Κογκρέσο κατά το πρώτο μέρος της θητείας του εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν κρίνεται σε δύο επαναληπτικές αναμετρήσεις στην Τζόρτζια αύριο Τρίτη.

Ο Τζο Μπάιντεν θα αναλάβει την εξουσία την 20ή Ιανουαρίου.

BREAKING: The floor of the House of Representatives erupts in applause as Rep. Nancy Pelosi is reelected as speaker of the House for the 117th congress, with 216 votes. https://t.co/XA4lnhkLkp pic.twitter.com/dPVrOdBVgI

— ABC News (@ABC) January 3, 2021