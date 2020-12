ΕSM : Εκταμιεύθηκαν τα 644,42 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα

O Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) προχώρησε σήμερα, Τρίτη, στην εκταμίευση των 644,42 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα, ποσό που αποτελεί μέρος από τα κέρδη δια κράτησης ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ κι άλλες ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες.

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί η πολιτική έγκριση σε επίπεδο Eurogroup το Νοέμβριο.

Πρόκειται για την 4η εκταμίευση ποσού ως μέρος της απόφασης του Eurogroup για την ελάφρυνση του χρέους τον Ιούνιο του 2018.

#ESM, acting as an agent for the euro area member states, completed a transfer of €644.42 million to Greece. This is the fourth transfer of amounts equivalent to the income earned on SMP/ANFA holdings, part of debt relief measures for Greece tied to policy commitments pic.twitter.com/8oByYPUmIy

— ESM (@ESM_Press) December 22, 2020