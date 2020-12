A woman wearing a protective mask walks in front of a graffiti, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Rio de Janeiro, Brazil, May 13, 2020. REUTERS/Sergio Moraes

Για τη νέα μετάλλαξη του κοροναϊού, που έχει προκαλέσει συναγερμό στη Βρετανία μίλησε ο καθηγητής Πολιτικής Υγείας, Ηλίας Μόσιαλος. «Το ξέρουμε εδώ και μερικές μέρες, αλλά σήμερα το ανακοίνωσε επίσημα ο πρωθυπουργός. Ξέρουμε ότι έχει αυξηθεί η διασπορά, ειδικά στη Νοτιοανατολική Αγγλία και στο Λονδίνο» είπε, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο κ. Μόσιαλος. Στο «κόκκινο» η Αττική, κάτω από 200 κρούσματα στη Θεσσαλονίκη – Δείτε αναλυτικά Όπως είπε ο κ. Μόσιαλος, το νέο αυτό στέλεχος ανησυχεί τους ειδικούς όσον αφορά τη μεταδοτικότητα του ιού η οποία έχει αυξηθεί. Δεν φαίνεται, ωστόσο, μέχρι στιγμής να αυξάνονται οι πιο σοβαρές περιπτώσεις από τη μετάλλαξη. Επίσης, ο πρωθυπουργός και οι επιστημονικοί του σύμβουλοι είπαν ότι δεν ξέρουν ακόμα αν έχει ξεφύγει ο μεταλλαγμένος ιός σε άλλες περιοχές της χώρας και εκτός Βρετανίας. «Αυτό θα το ξέρουμε τις επόμενες βδομάδες, όταν θα έχουμε δεδομένα κι από άλλες χώρες», είπε ο καθηγητής. Το μόνο δεδομένο είναι ότι μεταδίδεται πιο εύκολα. «Δεν επηρεάζεται το εμβόλιο» Για το εμβόλιο, οι επιστημονικοί σύμβουλοι είπαν ότι δεν επηρεάζεται από τη μετάλλαξη η δράση του, ανέφερε ο κ. Μόσιαλος. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο Τζόνσον απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση για το αν τα μέτρα που ανακοίνωσε θα παραταθούν για μήνες, δηλαδή αν θα φτάσουν μέχρι το Μάρτιο. «Με βάση τα δεδομένα που έχουμε και με βάση τα δεδομένα που ανακοίνωσαν οι επιστημονικοί σύμβουλοι του Βρετανού πρωθυπουργού, δε φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα με το εμβόλιο» διευκρίνισε ο κ. Μόσιαλος. «Πρέπει να προσέξουμε περισσότερο από τους Ιταλούς» Σχετικά με το lockdown και το τι θα συμβεί τον Ιανουάριο, ο καθηγητής είπε ότι όλα θα εξαρτηθούν από το πόσο θα εφαρμόσουμε τα μέτρα. Για να αποφύγουμε πλήρες lockdown στη χώρα μας πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εφόσον δεν τα κατάφεραν οι Ιταλοί που έχουν καλύτερο σύστημα υγείας από το δικό μας, εμείς θα πρέπει να προσέξουμε λίγο παραπάνω. «Να είμαστε μόνοι μας στο ρεβεγιόν» Για τα άτομα στο Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν, ο κ. Μόσιαλος είπε ότι καλύτερα είναι να είμαστε πολύ συντηρητικοί, με την κάθε οικογένεια να είναι μόνη της στις γιορτές. «Εκτός αν υπάρχει ένας μοναχικός φίλος μας ή μια γιαγιά ή ένας παππούς μας να περάσει τις γιορτές μαζί μας» είπε. Έχουμε κλινικά δεδομένα δύο μηνών για τις παρενέργειες των εμβολίων. Όπως είπε ο καθηγητής, δεν έχουμε δεδομένα για άλλα φάρμακα ότι είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Περίπου 40.000 άτομα έκαναν τα εμβόλια. «Θέλω να πειστούν οι πολίτες ότι τα εμβόλια είναι επαρκή και ασφαλή» υπογράμμισε. «Οι περισσότερες παρενέργειες φαίνονται την πρώτη εβδομάδα. Είναι απειροελάχιστη η πιθανότητα να εμφανιστούν παρενέργειες μετά το πρώτο τετράμηνο», τόνισε ο κ. Μόσιαλος. Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι παρενέργειες είναι ανεκτές. Σύμφωνα με τις οδηγίες, ο καθηγητής είπε ότι τα εμβόλια δεν θα τα κάνουν οι έγκυες, άτομα κάτω των 18 ετών και άτομα με σοβαρές αλλεργίες.