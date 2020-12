Η Γιουβέντους τρόλαρε την Μπαρτσελόνα μετά τη νίκη της στο Καμπ Νου με 0-3, υποστηρίζοντας πως… έφερε στο γήπεδο της ισπανικής ομάδας τον καλύτερο παίκτη όλων των εποχών.

Μετά το 0-2 της Μπαρτσελόνα στο Τορίνο, οι «μπλαουγκράνα» στον λογαριασμό τους στο twitter είχαν ανεβάσει μία φωτογραφία του Μέσι με την λεζάντα: «Είμαστε χαρούμενοι που ήσασταν ικανοί να δείτε τον GOAT στο γήπεδο σας, Γιουβέντους», με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να είναι απών από τον αγώνα της 28ης Οκτωβρίου λόγω κορωνοϊού.

Η Γιουβέντους είχε απαντήσει σε εκείνο το tweet: «Μάλλον κοιτάτε σε λάθος λεξικό. Θα φέρουν τον κανονικό στο Καμπ Νου» εννοώντας φυσικά τον GOAT, τον κορυφαίο παίκτη όλων των εποχών, αναφερόμενοι φυσικά στον Ρονάλντο.

Και το έκαναν πράξη μιας και έδωσαν νέα απάντηση μετά το 0-3 στην Βαρκελώνη με δύο γκολ του Πορτογάλου άσου, αφού έγραψαν: «Κρατήσαμε τον λόγο μας, τον φέραμε», με μία φωτογραφία του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Δείτε το tweet:

We kept our word: we brought it! 📖🐐🔥 https://t.co/EMOPTzYEFx pic.twitter.com/mqr5aKA5cC

— JuventusFC (@juventusfcen) December 8, 2020