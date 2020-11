Μπορεί το Oruc Reis να αποχώρησε από την Ανατολική Μεσόγειο έπειτα από σχεδόν ενάμιση συνεχή μήνα δραστηριοτήτων σε μια περιοχή ανάμεσα στη Ρόδο και το Καστελλόριζο, ωστόσο η Άγκυρα επιμένει στη στρατηγική των προκλήσεων.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, προχώρησε σε έκδοση τριών NAVTEX ζητώντας αποστρατιωτικοποίηση της Λήμνου, του Αη Στράτη, των Ψαρών, της Λέσβου, της Τήλου και της Χάλκης, επικαλούμενη τη Συνθήκη της Λωζάννης και τη Συνθήκη των Παρισίων.

Σημειώνεται πως η Τουρκία αμφισβητεί εδώ και δεκαετίες το δικαίωμα παρουσίας αμυντικών δυνάμεων πάνω στα νησιά του Αιγαίου, καταγγέλλοντας την Ελλάδα για παραβίαση των σχετικών συνθηκών.

Η γείτονα θεωρεί ότι έχει ισχυρή νομικά θέση και με αυτό τον τρόπο μπορεί να «στριμώξει» την Ελλάδα, αποκρούοντας τις κατηγορίες ότι είναι η πλευρά που δεν σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και τις Διεθνείς Συνθήκες.

Οι NAVTEX

TURNHOS N/W : 1491/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 30-11-2020 15:40)

TURNHOS N/W : 1491/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA63-256/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF PSARA ISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 031100Z DEC 20.

TURNHOS N/W : 1490/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 30-11-2020 15:39)

TURNHOS N/W : 1490/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA62-255/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF LEMNOS, AYA EVSTRATIOS AND LESBOS ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 041100Z DEC 20.

TURNHOS N/W : 1489/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 30-11-2020 15:37)

TURNHOS N/W : 1489/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER HA32-731/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF PISCOPIS (TILOS) AND CALKI ISLANDS SET BY THE 1947 PARIS

PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 011100Z DEC 20.