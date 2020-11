Δεν έχουν τέλος, ούτε όριο, οι τουρκικές προκλήσεις στο πλαίσιο των επιδιώξεων της Άγκυρας για δημιουργία τετελεσμένων σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Αγγίζοντας τα όρια του παραλόγου η τουρκική ηγεσία, έφτασε στο σημείο να εκδώσει αντιNavtex, για ελληνική αεροναυτική άσκηση νότια της Ικαρίας.

Η ελληνική ναυτική οδηγία έχει ισχύ μέχρι 20 Νοεμβρίου:

ZCZC HA71

111000 UTC NOV 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 677/20

SOUTH AEGEAN SEA

IKARIO SEA

SOUTH OF IKARIA ISLAND

AERONAUTICAL EXERCISES

FROM 120600 UTC TO 121000 UTC NOV 20

IN AREA BOUNDED BY:

37-24.00N 026-00.00E

37-31.00N 026-21.00E

37-08.50N 026-27.50E

37-05.00N 026-09.00E

37-09.00N 026-00.00E

CANCEL THIS MSG 121100 UTC NOV 20

NNNN

Εμπρηστικός Ερντογάν

Την ίδια ώρα ο τούρκος πρόεδρος επιμένει στην εμπρηστική ρητορική, εξαπολύοντας πυρά κατά της Ελλάδας και της Κύπρου.

«Όταν η Ελλάδα και οι Ε/κ εγκαταλείψουν την κακομαθημένη τους συμπεριφορά στην Ανατολική Μεσόγειο, πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί δίκαιη συμφωνία», είπε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του.

Ανέφερε ακόμη ότι «η διέξοδος από την κρίση στην οποία βρίσκεται η ΕΕ περνάει επίσης από εδώ. Πρέπει να ανοίξουν τα κανάλια διπλωματίας και συμβιβασμού για να αρθεί η αβεβαιότητα που προέκυψε στην περιοχή μας μετά τις εκλογές στην Αμερική.

»Με αυτή την αντίληψη θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τόσο την παρουσία μας στο πεδίο της δράσης, όσο και να λειτουργούμε αποτελεσματικά μέσα από τα κανάλια της διπλωματίας.

»Θέλουμε να δράσουμε στη νέα εποχή μαζί με όλα τα κράτη της περιοχής, τους λαούς των οποίων βλέπουμε ως αδελφούς και τα ίδια ως φιλικά κράτη. Δεν έχουμε εναντίον κανενός κρυφή ή φανερή προκατάληψη, δεν έχουμε εχθρικούς ή σκοτεινούς λογαριασμούς» είπε ο Ερντογάν.

Οι navtex για το Oruc Reis

H τουρκική ηγεσία, σε μια προσπάθεια να «δραπευτεύσει» από την κρίση στο εσωτερικό της χώρας, επιχειρεί να στήσει ξανά σκηνικό έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επιδιώκοντας για άλλη μια φορά την επιβολή τετελεσμένων σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, και με στόχο να διευρύνει με τις μαξιμαλιστικές της αξιώσεις, τον ελληνοτουρκικό διάλογο (αν και όποτε αυτός ξεκινήσει), η τουρκική ηγεσία, συνέχισε τις ακραίες προκλήσεις στην ελληνική υφαλοκρηπίδα εκδίδοντας απανωτές Navtex και στέλνοντας πολεμικά αεροσκάφη σε υπερπτήσεις πάνω από νησιά για τα οποία απαιτεί την άμεση αποστρατιωτικοποίησή τους.

Την Τετάρτη η Τουρκία εξέδωσε νέα Navtex για το Οruc Reis, με την οποία διαμηνύει πως το ερευνητικό της πλοίο, μαζί με τα συνοδευτικά του, θα περιπλανάται στην Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τις 23 Νοεμβρίου.

Η νέα παράνομη τουρκική οδηγία αφορά περιοχή νότια του Καστελλόριζου, και έρχεται μετά τις Navtex για αποστρατιωτικοποίηση τεσσάρων ελληνικών νησιών. Λίγη ώρα αργότερα, , η Αθήνα απάντησε με αντι-Navtex,, στην οποία αναφέρει ότι η Navtex της Άγκυρας είναι παράνομη και αφορά σε «μη εγκεκριμένη δραστηριότητα» σε περιοχή «που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Μάλιστα, η Αθήνα προχωρά και σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την τουρκική πλευρά για την εν λόγω Navtex. Σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει:

Με νέα παράνομη NAVTEX, η Τουρκία ανακοινώνει τη συνέχιση των παράνομων σεισμικών ερευνών της, για την περίοδο 11-23 Νοεμβρίου, σε περιοχή που επικαλύπτει ελληνική υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο, παραβιάζοντας κατ’ εξακολούθηση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και υπονομεύοντας την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Διατυμπανίζει δηλαδή ότι θα συνεχίσει να περιφρονεί τις συστάσεις της διεθνούς κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για αποφυγή τέτοιων παράνομων ενεργειών και συμμόρφωση της προς τη διεθνή νομιμότητα.

Με τη σειρά της η Άγκυρα, προχώρησε σε νέα αντι-Navtex, μέσω της οποίας τονίζει πως το Oruc Reis διεξάγει έρευνες μέσα σε τουρκική υφαλοκρηπίδα, για λογαριασμό της Τουρκίας.

Διάλογο άνευ όρων ζήτησε ξανά ο Ακσόι

Σε νέα εμπρηστική ανακοίνωση αναφορικά με την παρουσία του Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο, προχώρησε η Άγκυρα, η οποία επιμένει πως το τουρκικό πλοίο διεξάγει έρευνες στην τουρκική υφαλοκρηπίδα.

Απαντώντας σε ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ, ο Χαμί Ακσόι, κατηγορεί την Αθήνα για «μαξιμαλιστικές θέσεις», οι οποίες είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και… «δεν έχουν καμία αξία για εμάς».

Η Αθήνα «επανέλαβε τις γνωστές αντιρρήσεις της για τη σεισμική ερευνητική δραστηριότητα που το πλοίο μας συνεχίζει να διεξάγει στην υφαλοκρηπίδα μας στην Ανατολική Μεσόγειο» αναφέρει η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.

«Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στους μαξιμαλιστικούς ισχυρισμούς της Ελλάδας για τα θαλάσσια σύνορα, είναι αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο και δεν έχουν καμία αξία για εμάς» συμπληρώνει και καταλήγει: «Αντί να εμπλέκεται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Τουρκίας, θα πρέπει να απαντήσει θετικά στην έκκλησή μας για άνευ όρων διάλογο».

Προβληματισμός για την έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Σοβαρό προβληματισμό στο μεταξύ, προκαλεί στην Αθήνα η δημοσίευση της νομικής θέσης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το καθεστώς όχι μόνο του εναέριου χώρου αλλά και των χωρικών υδάτων της χώρας μας στο Αιγαίο, καθώς σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις περί μη ύπαρξης (συμφωνημένων) συνόρων στο Αιγαίο.

Σε μια αμφιλεγόμενη κίνηση, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ισχυρίζεται ότι είναι αδύνατον να συσταθεί λίστα με τις τουρκικές παραβιάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο, καθώς υπάρχει διαφορά απόψεων με την Ελλάδα για τα όριά του. Επαναλαμβάνει δε την αμερικανική θέση, που δεν αναγνωρίζει τον ελληνικό εναέριο χώρο των 10 ν.μ. αλλά μόνο τα 6 ν.μ. που αντανακλούν τα χωρικά ύδατα και κατά συνέπεια δεν θεωρεί ως παραβιάσεις εκείνες που συμβαίνουν στην περιοχή μεταξύ των 6 ν.μ. και των 10 ν.μ..

Καταλήγοντας, η έκθεση αναφέρει δε, ότι οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν την Ελλάδα και την Τουρκία να επιλύσουν εκκρεμή διμερή θέματα θαλάσσιων συνόρων ειρηνικά και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Η Αθήνα έδωσε αναλυτική απάντηση στους ισχυρισμούς του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με διπλωματικές πηγές να επισημαίνουν μεταξύ άλλων ότι τα όρια των ελληνικών χωρικών υδάτων, όπως και τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας είναι ξεκάθαρα καθορισμένα εδώ και χρόνια στη βάση του συμβατικού και του εθιμικού διεθνούς δικαίου και δεν τυγχάνουν ουδεμίας αμφισβήτησης.

Υπογραμμίζουν εξάλλου, ότι «τα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών της υδάτων, τα οποία έχουν αποτυπωθεί επανειλημμένως, αποτελούν ταυτόχρονα και εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».