Τα πρώτα από τα μέλη του υπουργικού του συμβουλίου παρουσίασε σήμερα, Τρίτη, ο Τζο Μπάιντεν, στο Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ.

Όπως τόνισε, η κυβέρνησή του θα διατηρήσει την ασφάλεια των ΗΠΑ χωρίς να εμπλακεί σε αχρείαστους πολέμους.

Για νέο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, από τις 20 Ιανουαρίου, προτείνει, όπως αναμενόταν, τον Άντονι Μπλίνκεν, αναπληρωτή υπουργό όταν ο Μπάιντεν είχε τη θέση του αντιπροέδρου στην οκταετία Ομπάμα.

Για τον τομέα της κλιματικής αλλαγής προτείνει, όπως αναμενόταν επίσης, τον Τζον Κέρι, πρώην υπουργό Εξωτερικών από το 2013 έως το 2017.

Ακόμα, πρότεινε την Αβρίλ Χέινς, πρώην αναπληρώτρια διευθύντρια της CIA για διευθύντης της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει αυτή τη θέση.

O Αλεχάντρο Μαγιόρκας, αποτελεί τον πρώτο Λατίνο που παίρνει ομοσπονδιακό υπουργείο και θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της εσωτερικής ασφάλειας. Την Τρίτη μάλιστα είχε τα γενέθλιά του και ο Μπάιντεν δεν παρέλειψε να του κάνει και τη σχετική πλάκα («κλείνει τα 21 σήμερα»).

Τέλος, η Λίντα Τόμας Γκρίνφιλντ είναι η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Εθνη και ο Τζέικ Σάλιβαν σύμβουλος σε θέματα εθνικής ασφάλειας.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για προτάσεις το εκλεγμένου προέδρου, οι οποίες πρέπει ωστόσο να καταψηφισθούν από αμερικανική Γερουσία, κάτι που ωστόσο θεωρείται σίγουρο ότι θα συμβεί.

Ο Μπάιντεν έκλεισε τη δική του αναφορά με μία χαρακτηριστική φράση.

«Επέλεξα την ομάδα μου με στόχο να μαθαίνω αυτά που πρέπει και όχι αυτά που θέλω» τόνισε ο νικητής των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου αφήνοντας και το σχετικό υπονόουμενο για τους συμβούλους του Ντόναλντ Τραμπ.

We have no time to lose when it comes to our national security and foreign policy — I need a team that’s ready on day one. Tune in as I introduce key members of that team for the first time. https://t.co/eYC4hDwV05

— Joe Biden (@JoeBiden) November 24, 2020