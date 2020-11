Γιουσουφά Μουκοκό : Το επόμενο «θαύμα» της Ντόρτμουντ

«Είναι εκπληκτικός επιθετικός. Είναι καλύτερος από ότι εγώ στα 15 μου» ήταν τα λόγια του Έρλινγκ Χάαλαντ προς ένα… αγόρι των ακαδημιών της Ντόρτμουντ. Ο Νορβηγός επιθετικός αποτελεί, ήδη, έναν από τους κορυφαίους επιθετικούς της Ευρώπης και ας είναι μόλις 20 ετών, όμως γνωρίζει ότι από πίσω του, έρχεται ένας ακόμα πιο ελπιδοφόρος φορ.

Ο Γιουσουφά Μουκοκό πραγματοποίησε την παρθενική του εμφάνιση στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, έσπασε κάθε ρεκόρ και ξεκίνησε να γράφει ιστορία στο άθλημα. Τα μεγάλα εμπόδια της ζωής του, ήταν αυτά που τον οδήγησαν να γίνει «χρυσός» από… κούνια!

Κάθε αρχή και δύσκολη…

Για να αντιληφθεί κάποιος την ηλικία του, ο Γιουσουφά Μουκοκό, γεννήθηκε στις 16 Νοεμβρίου του 2004, δηλαδή λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του EURO από την Εθνική Ελλάδος. Έζησε τα παιδικά του χρόνια στο Γιαουντέ του Καμερούν και μεγάλωσε μαζί με τον παππού και τη γιαγιά του καθώς ο πατέρας του, βρισκόταν στη Γερμανία.

Σε ηλικία 10 ετών, αποφασίζει να μετακομίσει μόνιμα εκεί, μαζί με τον γονιό του, ώστε να έχει ένα καλύτερο μέλλον. Εκεί έγινε και η πρώτη επαφή με το ποδόσφαιρο. Κατευθείαν, γράφτηκε στις ακαδημίες της Ζανκτ Πάουλι και, μάλιστα, στην πρώτη προπόνηση, παρουσιάστηκε με παπούτσια για τρέξιμο και όχι ποδοσφαιρικά. Αυτό δεν τον εμπόδισε να ξεδιπλώσει άμεσα το ταλέντο του και να αρχίζει να φορτώνει τα αντίπαλα δίχτυα.

Η (άμεση) μεταγραφή στη Ντόρτμουντ!

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ φημίζεται για το αξιοζήλευτο σκάουτινγκ που έχει. Η ομάδα που κρύβεται πίσω από τις «ανακαλύψεις» της επόμενης μέρας, δείχνει με κάθε τρόπο πως κάνει τρομερή δουλειά. Ο Μουκοκό είναι ένα ακόμα παράσημο αλλά, ίσως και το μεγαλύτερο. Η κινητικότητα των Βεστφαλών για τον 12χρονο, τότε, φορ, ήταν άμεση.

Ο γερμανικός σύλλογος πείθει τον νεαρό και τον ενσωματώνει στις ακαδημίες του. Στην πρώτη του, κιόλας, σεζόν, δείχνει ότι είναι έτοιμος να γράψει ιστορία. Στο πρωτάθλημα της Κ15, βρίσκει 33 φορές δίχτυα σε 21 ματς (!) και η ποιότητα του δεν δείχνει να «κολλάει» στην μεγάλη διαφορά ηλικίας. Αμέσως, προβιβάζεται στην Κ17 και αντιμετωπίζει παιδιά που τον περνούν 4 με 5 χρόνια. Το ταλέντο του ξεχείλιζε και ολοκληρώνει την χρονιά 2018/19 με συνολικά 40 γκολ (!), διαλύοντας στην κυριολεξία, όλα τα ρεκόρ.

Τα αντίπαλα δίχτυα… «έτρεμαν» και η Nike χρυσοπλήρωνε

Έπειτα από τέσσερα χρόνια παρουσίας στις «μικρές» ομάδες της Ντόρτμουντ, ο Μουκοκό μόνο υπερήφανος μπορεί να αισθάνεται. Ωστόσο, οι αμυντικοί που βρέθηκαν στο πέρασμά του, ίσως και έχουν ακόμη τον τρόμο όταν τον αντιμετώπιζαν. Σε όλες τις βαθμίδες, ο 16χρονος φορ έπαιξε σε συνολικά 88 παιχνίδια και πάντα με μεγαλύτερους της ηλικίας του.

Youssoufa Moukoko joined Dortmund’s U17 side at 12 years old.

He scored 40 goals in his first season, and 50 in his second.

At 14 years old, he moved up to the U19s – and scored 34 goals in 20 league games.

This season? Four games. Four hat-tricks. 13 goals.

He’s 16 today. pic.twitter.com/yYKIWf25dw

— Goal (@goal) November 20, 2020