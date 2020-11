Skysports : Η Μάντσεστερ Σίτι θα κινηθεί τον Ιανουάριο για τον Μέσι

Η Μάντσεστερ Σίτι και ο Λιονέλ Μέσι αποτέλεσαν ένα από τα μεγαλύτερα σήριαλ του καλοκαιριού που μας πέρασε. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League προσπάθησε να εκμεταλλευτε τις τάσεις φυγής του Αργεντινού σταρ από την Μπαρτσελόνα, ωστόσο μία ρήτρα του συμβολαίου του, τον κράτησε στην Βαρκελώνη.

Σύμφωνα με το «Skysports», ωστόσο, ο αγγλικός σύλλογος επιστρέφει στην διεκδίκηση του διεθνή επιθετικού. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι «πολίτες» είναι έτομοι να διαπραγματευτούν εκ νέου για να ολοκληρώσουν το μεγάλο «μπαμ».

Μάλιστα, αυτό που θέλουν να εκμεταλλευτούν είναι το γεγονός πως το συμβόλαιο του Αργεντινού αστέρα εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι και από τον Ιανουάριο μπορεί να επιλέξει σε ποια ομάδα θέλει να συνεχίσει. Πάντως, πολλά θα εξαρτηθούν από τις εκλογές του Δεκεμβρίου για την προεδρία των «μπλαουγκράνα».

Manchester City are plotting another move for Lionel Messi in January according to this morning’s papers 📰

