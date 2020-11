Μπουρλάς : Εως και 50 εκατ. δόσεις εμβολίου φέτος, 1,3 δισ. του χρόνου

Την αισιοδοξία ότι η Pfizer μπορεί να εξασφαλίσει φέτος 50 εκατ. δόσεις εμβολίου κατά του κορωνοϊού και του χρόνου 1,3 δισ. δόσεις εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος της φαρμοακοβιομηχανίας, Άλμπερτ Μπουρλάς, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι το εμβόλιο παραμένει κατά 90% αποτελεσματικό, που έφερε χαμόγελα ελπίδας σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN, ο κ. Μπουρλάς εξήγησε πως «πιστεύουμε ότι είμαστε σε καλή κατάσταση για να έχουμε έως και 50 εκατομμύρια δόσεις φέτος παγκοσμίως και σε πολύ καλή κατάσταση να έχουμε 1,3 δισεκατομμύρια δόσεις παγκοσμίως το επόμενο έτος».

Πρόσθεσε, δε, ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο ιατρικό επίτευγμα που έχει συντελεστεί τα τελευταία εκατό χρόνια. «Είναι, εξαιρετικό ότι έρχεται σε μια στιγμή που ο κόσμος το χρειάζεται περισσότερο. Αυτή τη στιγμή μόνο στις ΗΠΑ έχουμε 100.000 χιλιάδες θύματα COVID-19, 1.000 θανάτους κάθε μέρα. Δεν μπορώ να μετρήσω πόσα άτομα χάνουν τις δουλειές τους κάθε μέρα. Άρα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για την ανθρωπότητα».

Ακόμα, είπε πως θα υπάρξουν δυο ξεχωριστές γραμμές παραγωγής του εμβολίου. Μια στις ΗΠΑ, η οποία θα αφορά κυρίως για του Αμερικάνους και μια στην Ευρώπη, που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή εμβολίων για τον υπόλοιπο κόσμο.

«Έχουμε ήδη υπογράψει συμβάσεις με πολλές κυβερνήσεις στον κόσμο και έχουν γίνει παραγγελίες» κατέληξε, μιλώντας για μια από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις της χρονιάς.

Πόσες δόσεις θα πάρουν ΕΕ και ΗΠΑ

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη είναι έτοιμες να λάβουν τις πρώτες δόσεις του πειραματικού εμβολίου. Πλέον, οι ρυθμιστικές αρχές και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού εργάζονται για να επιταχύνουν τον έλεγχο ασφαλείας και την αποτελεσματικότητα, καθώς το εμβόλιο αποδείχθηκε πάνω από 90% αποτελεσματικό στα πρώτα 94 άτομα που μολύνθηκαν από τον κοροναϊό και ανέπτυξαν τουλάχιστον ένα σύμπτωμα, ανέφεραν οι εταιρείες τη Δευτέρα.

Pfizer και BioNTech έχουν, ήδη, συνάψει συμφωνία για 100 εκατ. δόσεις με τις ΗΠΑ και διπλάσιες με την ΕΕ, με οψιόν για αγορά επιπλέον 100 εκατ..

«Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το διανείμουμε με δίκαιο τρόπο», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της BioNTech Ουγκούρ Σαχίν σε συνέντευξή του. Ενώ τα χρονοδιαγράμματα έγκρισης εξαρτώνται από τις τοπικές ρυθμιστικές αρχές, δεν υπάρχει κανένας λόγος ότι το ένα θα καθυστερήσει σημαντικά το άλλο, είπε ο Sahin.

Τα deal για το εμβόλιο

ΕΕ: 200 εκατ. δόσεις (οψιόν: 100 εκατ.)

200 εκατ. δόσεις (οψιόν: 100 εκατ.) Ιαπωνία: 120 εκατ. δόσεις

120 εκατ. δόσεις ΗΠΑ: 100 εκατ. δόσεις (οψιόν: 500 εκατ.)

100 εκατ. δόσεις (οψιόν: 500 εκατ.) Ηνωμένο Βασίλειο: 30 εκατ. δόσεις

Ποιος είναι ο Έλληνας CEO της Pfizer που έκανε ολόκληρο τον πλανήτη να ελπίζει

O διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, ο Θεσσαλονικιός Αλβέρτος Μπουρλά, έχει καταφέρει «θαύματα» στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης καινοτόμων θεραπειών στους τομείς της ογκολογίας, ανοσολογίας, σπανίων νοσημάτων, εμβολίων και γενικής ιατρικής.

Γεννήθηκε πριν 60 χρόνια στην Θεσσαλονίκη και σπούδασε κτηνιατρική στο ΑΠΘ, από όπου αποφοίτησε το 1986.

Ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή το 1991 στην ίδια Σχολή, στο αντικείμενο της Βιοτεχνολογίας της Αναπαραγωγής, υπό την καθοδήγηση του αείμνηστου καθηγητού Παύλου Τσακάλωφ και στη συνέχεια, το 1993 άρχισε να εργάζεται στην Pfizer Hellas, στην Αθήνα, η οποία μόλις είχε ανοίξει γραφεία στην πρωτεύουσα.

Κατείχε θέσεις αυξανόμενης ευθύνης σε όλη την Ευρώπη, προτού μετακομίσει στο Κεντρικό Γραφείο της Pfizer της Νέας Υόρκης το 2001. Από εκεί, ο Άλμπερτ ανέλαβε τη διαδοχή ηγετικών ρόλων στο τμήμα Υγείας Ζώων, συμπεριλαμβανομένου του Διευθυντή Μάρκετινγκ των ΗΠΑ 2004), Αντιπρόεδρος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Μάρκετινγκ Νέων Προϊόντων (2004-2006), και Πρόεδρος της Ζωικής Υγείας Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή (2006-2009). Το 2009, ανέλαβε επιπλέον ευθύνες για τις περιοχές της Ασίας και του Ειρηνικού.

Αναλυτικά, μετά τη θέση του στην Ελλάδα, το 1996 μεταφέρθηκε στις Βρυξέλλες κάνοντας τα πρώτα του βήματα στη διεθνή επιχειρηματική σκηνή. Το 2001 μετακόμισε στις ΗΠΑ, όπου ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Μάρκετινγκ, ενώ το 2006 επέστρεψε στην Ευρώπη για να αναλάβει τη θέση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Τμήματος της εταιρείας με έδρα το Παρίσι, ενώ αργότερα (2009) πέρασαν υπό την επίβλεψή του και οι αγορές της Ασίας, της Αφρικής και των χωρών του Ειρηνικού ωκεανού.

Το 2010 ξαναγύρισε στη Νέα Υόρκη ως επικεφαλής του Τμήματος «καθιερωμένων προϊόντων», το 2014 ανέλαβε πρόεδρος του τμήματος ογκολογικών προϊόντων και εμβολίων και δύο χρόνια αργότερα ορίστηκε υπεύθυνος των καινοτόμων προϊόντων της Pfizer στους τομείς της ογκολογίας, ανοσολογίας, σπανίων νοσημάτων, εμβολίων και γενικής ιατρικής.

Το 2018 ορίστηκε Chief Operating Officer και εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ενώ διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Προτεραιότητας Χαρτοφυλακίου Έρευνας, της αρχαιότερης εκτελεστικής επιτροπής, η οποία κατανέμει κονδύλια σε διάφορα ερευνητικά εγχειρήματα της Pfizer. Μάλιστα, την ίδια χρονιά, η εταιρεία παρείχε βοήθεια σε 800 εκατομμύρια ασθενείς χάρη στα φάρμακά της, ενώ από την 1η Ιανουαρίου του 2019 βρίσκεται στο τιμόνι του φαρμακευτικού κολοσσού από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Το 2020, κατατάχθηκε ως κορυφαίος διευθύνων σύμβουλος της Αμερικής στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων από το περιοδικό Institutional Investor. Είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του The Partnership for New York City, διευθυντής σε πολλά διοικητικά συμβούλια – Pfizer, Inc., The Pfizer Foundation, PhRMA και Catalyst – και διαχειριστής του Συμβουλίου Διεθνών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιπλέον, ο κ. Μπούρλας είναι μέλος του Business Roundtable και του Business Council.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer ο Άλμπερτ Μπουρλάς, ηγείται της Pfizer με σκοπό «τις καινοτομίες που αλλάζουν τη ζωή των ασθενών, με έμφαση στην προώθηση της επιστημονικής και εμπορικής καινοτομίας που απαιτείται για τον μετασχηματισμό στην ανθρώπινη υγεία».

Σημειώνεται ότι πριν από περίπου ένα χρόνο αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, ενώ στον τόπο καταγωγής του επέλεξε η φαρμακοβιομηχανία να δημιουργήσει κέντρο ψηφιακής καινοτομίας