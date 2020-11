Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η διαδικασία των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, καθώς η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται μεν, αλλά μπορεί να κρατήσει πολλές μέρες δε. Αλλά και σε περίπτωση που αρχίζει να διαφαίνεται κάποιο αποτέλεσμα, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να το αμφισβητήσει, αφού ούτως ή άλλως έχει κηρύξει εαυτόν νικητή της αναμέτρησης.

Με τον Ντόναλντ Τραμπ να απευθύνει ένα διχαστικό διάγγελμα και να γίνεται ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ τον οποίο μεγάλα αμερικανικά ΜΜΕ «κόβουν» γιατί θεωρούν ότι παραπληροφορεί, ο Τζο Μπάιντεν περιμένει το αποτέλεσμα σε μια και μόνο πολιτεία για να μάθει αν θα γίνει ή όχι ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Η καταμέτρηση στις τέσσερεις πολιτείες – «κλειδιά» συνεχίζεται αλλά οι διαφορές μειώνονται και μειώνονται υπέρ του υποψηφίου των Δημοκρατικών.

Τις τελευταίες ώρες, ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει μειώσει τη διαφορά με τον αντίπαλό του στη Τζόρτζια και την Πενσυλβάνια, ενώ εξακολουθεί να διατηρεί μικρό προβάδισμα στη Νεβάδα.

O Μπάιντεν εξακολουθεί να προηγείται με 253 εκλέκτορες έναντι 214 για τον Τραμπ. Σε μέσα ενημέρωσης που έχουν κηρύξει νικητή τον Δημοκρατικό υποψήφιο στην Αριζόνα, όπως το Associated Press και το φιλοκυβερνητικό Fox News, ο Τραμπ συγκεντρώνει ακόμα περισσότερους εκλέκτορες: 264, είναι δηλαδή πολύ κοντά στην είσοδο στον Λευκό Οίκο. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος πάντως μπορεί μαθηματικά να κερδίσει ακόμα την επανεκλογή του, αν κερδίσει σε όλες τις εναπομείνασες πολιτείες.

Στο «κενό» πάντως έπεσαν οι προσφυγές του επιτελείου Τραμπ για να σταματήσει η καταμέτρηση των ψήφων σε Μίσιγκαν και Τζόρτζια. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πάντως προειδοποίησε ότι «θα έχουμε πολλές δίκες».

Καθώς η καταμέτρηση των ψήφων σε πολιτείες-κλειδιά των ΗΠΑ συνεχίζεται, οι διαφορές μικραίνουν.

Κατά τα πιο πρόσφατα δεδομένα, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος χάνει έδαφος στην Πενσυλβάνια, πολιτεία με μεγάλο πληθυσμό και έπαθλο 20 εκλέκτορες. Ο Ντόναλντ Τραμπ προηγείται με λιγότερες από 50.000 ψήφους και κάθε νέα ψήφος που προστίθεται μοιάζει να μειώνει κι άλλο τη διαφορά.

Στην Αριζόνα αντίθετα είναι ο Δημοκρατικός υποψήφιος αυτός που βλέπει το προβάδισμα του να συρρικνώνεται, αν και όχι τόσο δραστικά. Στην πολιτεία αυτή (11 εκλέκτορες), ο Τζο Μπάιντεν προηγείται με περίπου 46.000 ψήφους.

Στην Τζόρτζια, βρίσκεται σε εξέλιξη το απόλυτο θρίλερ: με το 99% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί, ο Μπάιντεν είναι πίσω από τον Τραμπ για μόλις 665 ψήφους.

Η καταμέτρηση των ψήφων αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο δέκα μέρες μετά τις προεδρικές εκλογές της Τρίτης, ανακοίνωσε χθες εκλογικός αξιωματούχος της πολιτείας. Ο διευθυντής της αρμόδιας εκλογικής αρχής, Γκάμπριελ Στέρλινγκ ανέφερε ότι «αναμένουμε η καταμέτρηση να ολοκληρωθεί κατά τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας, η οποία είναι δέκα ημέρες μετά τις εκλογές».

Στη Νεβάδα, όπου τα δεδομένα δεν ανανεώνονται συνεχώς, ο Μπάιντεν προηγείται με 11.400 ψήφους. Στην πολιτεία αυτή διακυβεύονται 6 εκλέκτορες, που ενδέχεται να ανοίξουν στον Δημοκρατικό υποψήφιο την πόρτα του Λευκού Οίκου.

Για να εξασφαλίσει τους 53 εκλέκτορες που χρειάζεται, ο Τραμπ πρέπει να κερδίσει τόσο στην Πενσυλβάνια, όσο και στις πολιτείες της Νεβάδα, της Βόρειας Καρολίνας και Τζόρτζια.

Από την άλλη, ο δρόμος του Μπάιντεν προς τον Λευκό Οίκο φαίνεται να είναι πιο εύκολος: αν κερδίσει στην Πενσυλβάνια, θα εξασφαλίσει 20 εκλέκτορες. Χωρίς την Πενσυλβάνια, ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί και πάλι να πετύχει την εκλογή στην προεδρία των ΗΠΑ, διατηρώντας το μικρό προβάδισμα που έχει στη Νεβάδα.

Με διάγγελμα του που προβλήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας), ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πιο διχαστικός από ποτέ. Για άλλη μια φορά, υποστήριξε ότι οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να κλέψουν τις εκλογές και πως έχει γίνει νοθεία «αναμφίβολα», χωρίς βέβαια να παρουσιάσει αποδείξεις.

«Αν μετρηθούν οι νόμιμες ψήφοι, κερδίζω με ευκολία», υποστήριξε ο Τραμπ, που έκανε δηλώσεις από τον Λευκό Οίκο, σπεύδοντας να συμπληρώσει πως η συνέχιση της καταμέτρησης του δείχνει ότι διαπράττεται «νοθεία», στο πλαίσιο της προσπάθειας των αντιπάλων του να του «κλέψουν» τον θρίαμβο.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανέναν να φιμώσει τους ψηφοφόρους μας και να κατασκευάσει αποτελέσματα» πρόσθεσε και έκανε λόγο περί «εξαφάνισης», «ως εκ θαύματος» και «μυστικά» των ψήφων των υποστηρικτών του.

«Προσπαθούν να νοθεύσουν τις εκλογές και δεν μπορούμε να το αφήσουμε αυτό να γίνει», επανέλαβε. Κατηγόρησε ορισμένες πόλεις για «διαφθορά» και κατήγγειλε ότι εργαζόμενοι και εκλογικοί αντιπρόσωποι σε αυτές διαπράττουν εσκεμμένα νοθεία και καταμετρούν ψήφους που κατατέθηκαν «παράνομα». Υποστήριξε ακόμη πως τα «μεγάλα μέσα ενημέρωσης», «το χρήμα» και «οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας» είναι όλοι εναντίον του και υπέρ των Δημοκρατικών, αλλά παρά τις «επεμβάσεις» τους, το «μπλε κύμα» που προέβλεπαν οι «ψευδείς δημοσκοπήσεις» δεν ήρθε.

«Θα έχουμε πολλές δίκες», προειδοποίησε, θα ακολουθηθεί ο δρόμος «των νομικών διαδικασιών (…). Σε τελευταία ανάλυση, έχω την αίσθηση πως θα αποφασίσουν οι δικαστές» για το ποιος είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών.

Μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ, όπως το ABC, το CBS και το NBC, διέκοψαν τη μετάδοση του διαγγέλματος του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μιλώντας από τον Λευκό Οίκο έκανε λόγο για νοθεία και παράνομες ψήφους στις αμερικανικές εκλογές.

Το δίκτυο MSNBC, διέκοψε επίσης τον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ το Fox News και το CNN μετέδωσαν και τα 17 λεπτά της ομιλίας του, με τον δημοσιογράφο του CNN, Άντερσον Κούπερ, να σχολιάζει αναφερόμενος στον Τραμπ ότι «ήταν σαν παχύσαρκη χελώνα που περιπλανιέται κάτω από τον καυτό ήλιο, αντιλαμβανόμενος ότι ο χρόνος του τελείωσε».

Η συντριπτική πλειοψηφία των αμερικανικών μέσων άσκησε δριμύτατη κριτική στα όσα υποστήριξε στο διάγγελμά του ο -όπως όλα δείχνουν- απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. «Πρέπει να διακόψουμε εδώ, γιατί ο πρόεδρος έκανε μια σειρά από ανυπόστατους ισχυρισμούς, συμπεριλαμβανομένων των όσων είπε για νοθεία», είπε ο δημοσιογράφος του NBC, Λέστερ Χολτ. «Δεν υπάρχει καμία απόδειξη για όλα αυτά», τόνισε.

President Trump just spoke at the White House, as key states continue to count votes. Shep has the facts: “What the President of the United States is saying, in large part, is absolutely untrue.” #Election2020 https://t.co/E6DBt6OodD pic.twitter.com/HVa87qUCzB

Η δημοσιογράφος του CBS, Νόρα Ο’Ντόνελ διέκοψε για να ρωτήσει την ανταποκρίτρια Νάνσι Κόρντες, αν τα όσα είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, περί «νόμιμων και παράνομων ψήφων» αληθεύουν. «Αν μετρήσετε τις νόμιμες ψήφους, κερδίζω άνετα. Αν μετρήσετε τις παράνομες ψήφους, θα δείτε ότι προσπαθούν να κλέψουν τις εκλογές», είπε χαρακτηριστικά ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος, με την Κόρντες να τονίζει ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη για όσα λέει ο Τραμπ.

Και το MSNBC, όμως δεν άφησε να ακουστούν στον αέρα οι παράλογοι ισχυρισμοί του Ντόναλντ Τραμπ, με τον δημοσιογράφο Μπράιαν Γουίλιαμς να αναφέρει: «Να’μαστε πάλι εδώ, στην ασυνήθιστη και άβολη θέση όχι μόνο να διακόπτουμε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά να τον διορθώνουμε, κιόλας. Δεν υπάρχουν παράνομες ψήφοι εξ’όσων γνωρίζουμε, δεν υπάρχει νίκη του Τραμπ εξ’όσων γνωρίζουμε».

WATCH: «OK. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States,» Brian Williams says on @MSNBC moments into the president’s statement tonight. pic.twitter.com/2AliTQuSsr

— MSNBC (@MSNBC) November 6, 2020