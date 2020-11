Ολοένα και πιο κοντά στον πολυπόθητο αριθμό των 270 εκλεκτόρων, που αποτελεί και το «εισιτήριο» για το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου και θα βάλει τέλος στο θρίλερ των αμερικανικών εκλογών, βρίσκεται ο Τζο Μπάιντεν.

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος συνεχίζει να προηγείται του Ντόναλντ Τραμπ σε Πενσιλβάνια και Τζόρτζια, την ώρα που η πλευρά του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου είναι αποφασισμένη να εξαντλήσει κάθε θεσμικό και αμφιλεγόμενο μέσο για να του φράξει τον δρόμο.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο Τζο Μπάιντεν συγκεντρώνει 253 εκλέκτορες και χρειάζεται άλλους 17 προκειμένου να γίνει ο επόμενος ένοικος του Λευκού Οίκου. Σε περίπτωση που «κλειδώσει» τις παραπάνω δύο πολιτείες ή έστω μόνο την Πενσυλβάνια -δεδομένου ότι τα αποτελέσματα σε αυτές θα ανακοινωθούν πιο γρήγορα από τις άλλες πολιτείες- θα φτάσει στο «μαγικό» αριθμό των 270 εκλεκτόρων.

Στην Πενσιλβάνια αυξάνεται ακόμη περισσότερο το προβάδισμα Μπάιντεν, καθώς προηγείται πλέον του Τραμπ με 12.617 ψήφους από 9.746 που καταγράφηκε νωρίτερα.

«Ο Τζο Μπάιντεν συνεχίζει να χτίζει το προβάδισμά του, κάτι που καθιστά όλο και πιο δύσκολη την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ» επισημαίνει ο John King του CNN.

«Κάθε φορά που προσμετρώνται νέες ψήφοι, ο δημοκρατικός υποψήφιος διευρύνει το προβάδισμά του» προσθέτει. «Ο Τζο Μπάιντεν, όχι μόνο παίρνει περισσότερες ψήφους, αλλά παίρνει τα δύο τρίτα των ψήφων».

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αποτελεί ακόμη ισχυρό προβάδισμα, αλλά ο Μπάιντεν χτίζει μια ικανή διαφορά για να αναλάβει τον προεδρικό θώκο. Επί του παρόντος, περίπου 20.000 από τις εκκρεμείς ψήφους στην Πενσιλβάνια εξακολουθούν να βρίσκονται στην κομητεία της Φιλαδέλφειας, όπου ο Τζο Μπάιντεν συγκεντρώνει πάνω από το 80% των ψήφων.

Καθώς ο Μπάιντεν έχει ξεπεράσει τη διαφορά των 10.000 ψήφων έναντι του Τραμπ στην Πενσιλβάνια, το αποτέλεσμα είναι σχεδόν «αδύνατο» να ανατραπεί με νομικές κινήσεις ή επανακαταμέτρηση, επισημαίνει ο δημοσιογράφος του CNN.

Πάντως, στην κομητεία της Φιλαδέλφειας στην Πενσιλβάνια έχουν απομείνει περίπου 40.000 ψηφοδέλτια για να καταμετρηθούν, κάτι που μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες, δήλωσε η Λίζα Ντελέι, πρόεδρος των Επιτρόπων της Φιλαδέλφειας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, συνιστώντας υπομονή.

«Αγνοήστε τον θόρυβο που συμβαίνει, επιτρέψτε μας να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία καταμέτρησης».

Στην Τζόρτζια πάντως, αναμένεται επανακαταμέτρηση των ψήφων λόγω της πολύς μικρής διαφοράς μεταξύ των δύο υποψηφίων.

«Θα γίνει επανακαταμέτρηση στη Τζόρτζια» δήλωσε ο υπεύθυνος για τις εκλογές στη συγκεκριμένη πολιτεία και υποσχέθηκε διαφάνεια στη διαδικασία. Η επανακαταμέτρηση ήταν αναμενόμενη λόγω της πολύς μικρής διαφοράς, σημειώνει ο Guardian.

Αυτή τη στιγμή, ο Μπάιντεν προηγείται του Τραμπ κατά μόλις 1.579 ψήφους στην Τζόρτζια, με καταμετρημένο το 99% των ψήφων. Οι δύο υποψήφιοι συγκεντρώνουν ακριβώς το ίδιο ποσοστό στην πολιτεία, 49,4%, σύμφωνα με την εταιρεία δημοσκοπήσεων Edison Research.

Τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με το CNN, αναμένεται ο Τζο Μπάιντεν να απευθύνει διάγγελμα προς το αμερικανικό έθνος, όπως αναφέρει πηγή προσκείμενη στο επιτελείο του υποψηφίου των Δημοκρατικών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα θα μιλήσει από το προπύργιό του, το Ουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ. Όπως επισημαίνουν συνεργάτες του, θα προβεί σε ομιλία νίκης, ωστόσο αυτό εξαρτάται από το χρονοδιάγραμμα της καταμέτρησης των ψήφων.

Στην αντίπερα όχθη και πιστός στη γραμμή που ακολούθησε από την πρώτη στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να υιοθετεί αβάσιμους ισχυρισμούς σχετικά με την ακεραιότητα του αριθμού των ψήφων στη Φιλαδέλφεια.

«Η Φιλαδέλφεια έχει μια σάπια ιστορία σχετικά με την ακεραιότητα των εκλογών» δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter, χωρίς για ακόμη μια φορά να παραθέτει κάποια απόδειξη.

“Philadelpiha has got a rotten history on election integrity.” @Varneyco @FoxBusiness

Σε αντίστοιχη κίνηση προέβη και για την Τζόρτζια, όπου διερωτάται «πού πήγαν οι χαμένοι ψήφοι στρατιωτικών».

Where are the missing military ballots in Georgia? What happened to them?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020