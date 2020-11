Από τον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ έγινε δεκτός πριν από λίγη ώρα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στο Βερολίνο. Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν οι εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο.

Νωρίτερα σήμερα ο κ. Δένδιας έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις για περιφερειακά θέματα και θέματα διμερούς συνεργασίας, ενώ είχε ακόμη συναντήσεις με τον εκπρόσωπο των Πρασίνων για θέματα εξωτερικής πολιτικής Μανουέλ Σάρατσιν και με τον υφυπουργό Παιδείας Ερνστ Ράχελ, με τον οποίο συζήτησε τις προοπτικές ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας.

Έγινα δεκτός από τον Πρόεδρο της Γερμανίας, Frank-Walter Steinmeier, με τον οποίο συζητήσαμε για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. I received by #Germany Federal President Frank-Walter Steinmeier. Developments in #EasternMediterranean in focus. pic.twitter.com/2l8DGpwijf

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου W.Schäuble. Συζητήσαμε για περιφερειακά θέματα και τη συνεργασία 🇬🇷🇩🇪 – I met with @Bundestag President W.Schäuble. Focus on regional issues & bilateral cooperation. pic.twitter.com/9w9XIOtD3G

FM @NikosDendias meets w/ #Bundestag Foreign Affairs Committee members–constructive exchange of views on current regional dvpts

Με τον Κοινοβουλευτικό Υφυπ. Παιδείας & Έρευνας της Γερμανίας, Th.Rachel, συζητήσαμε για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας 🇬🇷🇩🇪 – I met with #Germany Education & Research Parliamentary StateSec @_ThomasRachel . Strengthening bilateral cooperation in focus. pic.twitter.com/mQ8IFx4FA2

Συναντήθηκα με τον βουλευτή του Κόμματος των Πρασίνων & αρμόδιο για τις Eξωτερικές Σχέσεις, M.Sarrazin. Ανταλλάξαμε απόψεις για διεθνή ζητήματα – I met with @ManuelSarrazin, #Bundestag MP & foreign relations head of Green Party. Exchange of views on international issues in focus. pic.twitter.com/VpPbv5Niku

